Top Chef 2020 : David Galienne en finale, il répond cash aux internautes qui le descendent

David Gallienne répond aux haters

Fier de sa place en finale dans Top Chef 2020 et loin d'avoir peur des haters, David Gallienne n'a pas hésité à répondre à quelques messages négatifs : "Pour les nausées il y a vogalene.. sinon pour essayer de refaire les épreuves et pouvoir juger après, il y a les écoles de cuisine", "Je ne suis pas hautain, je suis plutôt l'inverse dans la vraie vie", "Demandez-leur s'ils me connaissent en vrai ? Je ne pense pas car je suis pas un personnage de télé mais un chef, en chair et en os. Et j'aime mon métier plus que tout."

Le rival d'Adrien Cachot ne manque pas non plus de prendre la défense de sa chef Hélène Darroze : "Soyez respectueux de la cheffe Darroze, vous ne seriez même pas capable de faire 1/50eme de son parcours en cuisine. Alors de temps en temps, c'est bien d'être de mauvaise humeur mais le respect doit être de rigueur surtout pour une personne qui a fait ses preuves !"