Top 10 des clips les plus vus sur YouTube dans les années 2010

YouTube a dévoilé le top 10 des clips qui ont été le plus vus dans les années 2010. Et clairement, le classement est très hétéroclite. En numéro 1, on retrouve l'indétrônable Luis Fonsi (en featuring avec Daddy Yankee) avec son tube planétaire Despacito. Rien qu'à lire le titre, vous allez certainement avoir la chanson en tête. La vidéo a donc connu autant de succès que le single. Même Justin Bieber avait repris ce morceau avec le chanteur original, tant il a fait danser de monde tout l'été de sa sortie.

Le Bieb's fait d'ailleurs partie du top 10 avec son inoubliable Sorry (en 7ème position). Même s'il n'apparaît pas physiquement dans la vidéo (ce sont des danseuses qui se déhanchent tout du long), les fans étaient étaient nombreux au rendez-vous.

On retrouve d'autres grandes stars de la musique comme Ed Sheeran avec son Shape of You (à la 2ème place) qui a lui aussi été très diffusé à la radio et très apprécié des internautes. Maroon 5 avec Sugar (8ème) ou encore Katy Perry avec Roar (9ème) font aussi partie du classement. Mais il y a également les succès inattendus comme ceux de PSY avec son Gangnam Style (6ème) et celui de Pinkfong Kids' Songs & Stories avec la désormais fameuse Baby Shark Dance (4ème).

1. Despacito de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (6.56 milliards de vues)