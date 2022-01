Too Hot to Handle saison 3 : Beaux et Harry, Holly et Nathan... les couples sont-ils toujours ensemble ?

Séduction haute tension saison 3 : Beaux et Harry sont-ils toujours en couple ?

Après la saison 1 de Séduction haute tension (Too Hot To Handle en VO) sur Netflix, notamment marquée par le couple Harry et Francesca, et la saison 2 avec le frenchy Marvin qui a gagné, c'est au tour de la saison 3 de cartonner. La saison 3 est dans le top 10 Netflix. Mais quels sont les couples qui sont toujours ensemble depuis la fin du tournage ?

Parmi les candidats et les candidates au casting de Séduction haute tension saison 3, Beaux et Harry seraient toujours en couple. Les amoureux et gagnants de cette nouvelle saison (leurs gains étaient de 90 000 dollars) s'écrivent en effet des mots doux dans les commentaires de leurs posts Instagram. Et Beaux a même publié une photo d'eux sur le point de s'embrasser, officialisant ainsi être toujours en couple.