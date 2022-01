Séduction haute tension saison 3 sur Netflix : zoom sur les 10 candidat(e)s ultra sexy

Séduction haute tension (Too Hot To Handle en VO) revient sur Netflix ! La saison 3 de l'émission de télé-réalité méga sexy est dispo sur la plateforme de streaming depuis ce mercredi 19 janvier 2022. Et cette année, Lana a doublé la cagnotte passant de 100 000 dollars (pour les saisons précédentes) à 200 000 dollars. Est-ce que ces gains vont aider les nouvelles candidates et les nouveaux candidats à calmer leurs ardeurs et à tenir tout le tournage sans baisers, caresses et autres jeux sous la couette ? Il va falloir mater les 10 épisodes de la saison 3 sur Netflix pour le savoir !

Alors que la saison 1 de Séduction haute tension avait formé des couples et que la saison 2 a été marquée par la participation du français Marvin Anthony, qui avait gagné les 55 000 dollars de cagnotte, la saison 3 s'annonce encore torride. Découvrez la bande-annonce vidéo ci-dessus et les 10 candidats (5 femmes et 5 hommes) ci-dessous, avec leurs photos officielles et leurs bios rédigées par Netflix.

Beaux (24 ans)

"Beaux, secrétaire juridique, est née à Londres, vit dans le Kent, mais a tout le glamour d'une fille de l'Essex ! Cette cockney Elle Woods aime sortir le grand jeu pour attirer l'attention d'un homme et s'assurer que tous les regards sont sur elle ! Elle a eu plus de petits amis que de dîners chauds et s'ils ne sont pas capables de suivre ses plaisanteries, ils s'en vont. Le type de Beaux est un homme effronté qui peut la divertir. Elle est fière d'être honnête et d'aller droit au but, alors comment va-t-elle réagir lorsque Lana se dévoilera et révélera ses véritables intentions ?".