Toni (The Voice 2020) : son élimination en demi-finale fait polémique

C'est dans des conditions particulières que la demi-finale de la saison 9 de The Voice a eu lieu ce samedi 6 juin 2020, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Prestations pré-enregistrées, distanciations sociales respectées, Lara Fabian présente en visio sur un écran géant, tout comme le public... De nombreux téléspectateurs ont comparé le prime à un épisode de Black Mirror. Mais outre cet aspect inhabituel, c'est surtout l'élimination d'un talent qui fait rager les téléspectateurs : Toni.

L'élimination de Toni en demi-finale de The Voice révolte

Alors que, depuis le début de cette saison 9 de The Voice, certaines éliminations ont fait polémique, à l'instar de Sarah Schwab, Margau, Ana, Pia cette demi-finale n'aura pas dérogé à la règle. Alors que certains voyaient déjà la chanteuse gagner cette neuvième saison de The Voice, elle a été éliminée aux portes de la finale, au grand dam des internautes, qui ne comprennent pas pourquoi elle n'a pas été choisie pour aller en finale alors que Gustine oui. "Attendez mais ils se foutent de la gueule du monde là ! Genre Toni n'est pas en finale ? Ils ont préféré prendre Gustine à Maria ?!?! Wow ... Heureusement qu'il y a Antoine et Abi sinon j'aurais fait une syncope", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Putain je suis super déçue des finalistes de The Voice ! Cheyenne et Toni méritaient largement une place en finale, Gustine n'a rien à y faire !".

"The Voice c'est un scandale", s'insurge un autre. Certains ont même comparé son élimination à celle de Claude de Koh Lanta 2020 : "MAIS TONI SERIEUX ? Je ressens le seum que vous avez ressenti pour votre Claude hier soir". "Ca commence à faire beaucoup là", ajoute un autre. De son côté, Toni a remercié ses fans et leur a assuré qu'elle reviendrait très bientôt : "dans quelques temps, je serai la reine de la pop".