Toni (The Voice 2020) : "il y a toujours des surprises quand on laisse le vote au public"

Purebreak : Quelle a été ta réaction en apprenant ton élimination aux portes de la finale de The Voice ?

Toni : J'ai un peu appris à accepter le fait que l'élimination était une option très forte parce qu'il n'y avait que 4 places sur 12 demi-finalistes. Donc c'est difficile de se démarquer. Je me sentais bien parce qu'en vrai, je repars avec aucun regret.

Ce n'est pas trop déstabilisant de chanter devant zéro public ?

Non, je l'ai vraiment bien vécu parce que je pense que mon choix de chanson était vraiment fait. J'étais très rassurée et convaincue que j'avais fait le bon choix de chanson, dès le début. J'y suis vraiment allée pour défendre le morceau. La prod nous a dit dès le début des répét, sur le plateau, qu'il fallait faire le deuil du public, qu'il fallait entre guillemets passer à autre chose, qu'il fallait justement chanter encore plus pour les gens qui ne seraient pas là avec nous sur le plateau. Donc je me suis mise en condition de chanter d'abord pour moi, et encore plus pour les personnes qui manquent.

Beaucoup de téléspectateurs ont été déçus et en colère suite à ton élimination, tu leur réponds quoi ?

Merci ! Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été déçue avec tout le monde et, même si c'est bizarre à dire, ça m'a fait plaisir de voir la surprise et le choc de plein de gens parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ma prestation ressorte de cette manière là. Vraiment, merci, parce que je vois ceux qui ont voté, je les ai entendus haut et fort.

La surprise a été encore plus forte, on n'était peut-être pas au courant que Gustine avait tous ces gens qui l'adoraient vraiment

Certains n'ont pas compris que Gustine puisse aller en finale et pas toi, t'en penses quoi ?

Il y a toujours des surprises quand on laisse le choix vraiment au public. Là, je pense que la surprise a été encore plus forte parce que, dans tous les cas, avec le confinement, on n'a pas eu le temps, ni l'opportunité, de voir vraiment ce que le public pensait réellement. On pouvait juste être sur les réseaux sociaux. La prestation de Gustine en demi-finale a peut-être été celle qui a touché le plus le plus de monde et on n'était peut-être pas au courant que Gustine avait tous ces gens qui l'adoraient vraiment. Tout le monde méritait sa place en demi-finale, mais en même temps, il ne faut jamais partir avec des attentes parce qu'il y a toujours des surprises quand on laisse le vote au public.

Tu penses que la pause qu'il y a eu durant le confinement a pu jouer en ta défaveur ?

Je ne pense pas, non. Dans tous les cas, ça a été très dur de repartir et de recommencer l'émission un peu à froid comme ça. Personnellement, je trouve que le public a été très réceptif. Je ne pense pas avoir "raté ma mission" entre guillemets. Je pense même que le confinement a peut-être accéléré les choses parce que j'avais l'impression que les gens étaient un peu plus à l'écoute.

Abi a vraiment clairement le talent pour être le vainqueur cette année

Pour toi, qui est The Voice parmi les 4 finalistes ?

Ouhhhh... Abi ! On a parié sur lui depuis le début de l'aventure. On savait tous qu'il était un grand favori, mais il le mérite aussi ! Il a vraiment clairement le talent pour être le vainqueur cette année.

Tu as déjà été contactée par des maisons de prod ?

En tout cas, pas à ma connaissance, parce que je viens juste d'ouvrir mes messages. Ça fait déjà 3h que je suis penchée dessus et je ne suis même pas arrivée à la moitié. Je n'ai pas vu tous mes mails et messages donc je ne sais pas. Peut-être.

C'est sûr que j'aurai de la musique qui va sortir bientôt

Sur Instagram, tu parles de "projets à venir", quels sont-ils ?

J'ai des collab, des chansons en featuring avec d'autres artistes sur lesquelles j'ai bossé avant The Voice, donc je pense que ces chansons là vont voir le jour. Et j'ai, bien sûr, ma propre musique que j'écris et que je compose depuis un petit moment. Justement, j'ai un peu plus de matière et un peu plus de choses à raconter. C'est sûr que j'aurai de la musique qui va sortir bientôt. A l'allure à laquelle je travaille, on va dire l'année prochaine.

Tu vas garder contact avec Amel Bent ?

Ah oui, bien sûr ! C'est plus qu'une coach. Elle a vraiment été là pour moi et je sens qu'elle me soutient et qu'elle croit en moi. Donc oui, c'est vraiment quelqu'un que je vais garder dans mes contacts.

Il y aura peut-être une future collaboration ?

J'espère, pourquoi pas !

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.

Retrouvez la première interview de Toni par ici.