Titans saison 3 : la mort de Hank ? Alan Ritchson se confie sur la scène choc de la série

S'il y a bien un moment à retenir de la saison 3 de Titans, dispo sur Netflix, c'est sans contestation possible le décès de Hawk. Pilier du groupe de super-héros, celui-ci a en effet trouvé la mort d'une façon aussi tragique que sadique des mains de Red Hood. On s'en souvient, alors que Hank s'était fait piéger en se faisant implanter une bombe dans le corps, c'était ensuite Dove - manipulée par cette nouvelle version de Jason, qui activait malencontreusement le détonateur, et ce, alors même que Superboy était sur le point de le sauver.

Un départ inévitable pour Hawk

Une mort cruelle et frustrante pour ce personnage adoré des fans, mais inévitable. C'est en tout cas ce que vient de confesser Alan Ritchson, son interprète, au détour d'une interview accordée à Première. "On est arrivé avec la saison 3 avec un casting absolument énorme. Il fallait réduire, recentrer l'histoire. Cela faisait sens", a-t-il tenté d'expliquer au sujet de son départ.

Puis, le comédien - prêt à tout pour apaiser notre tristesse, a tenu à le rappeler, c'était déjà un miracle de voir Hawk apparaître aussi longtemps dans la série : "J'étais là depuis le début ou presque, alors qu'à l'origine, je devais juste faire une apparition pour deux épisodes... avant un possible spin-off sur Hawk et Dove qui ne s'est pas fait. Donc je suis resté." Une façon de nous faire comprendre qu'au lieu de nous priver de Hawk, la série nous a surtout offert énormément de rab' avec lui !

L'acteur en colère après la mort du héros ?

Enfin, Alan Ritchson - désormais au casting de la série Reacher sur Prime Video, l'a confié, il n'a aucun ressentiment envers les créateurs, "Il était temps pour moi de partir. C'était cohérent". Là où le comédien aurait pu apparaître déçu de quitter l'aventure en cours de route, il s'est au contraire montré heureux de la façon dont les scénaristes ont mis en scène cette fin : "Je suis entièrement satisfait de ce départ. C'était authentique et très fort. Les fans ne s'attendaient pas du tout à ça. C'était vraiment une belle manière de partir, qui bouclait la boucle pour Hawk."

Et puis on le sait, dans le monde des super-héros, rien n'est impossible. Autrement dit, un retour sous une forme spéciale (multivers, jumeau diabolique, visions...) n'est pas à exclure.