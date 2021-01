Tiny Pretty Things : qui a tué (SPOILER) ? Les 7 théories avant la saison 2

Vous avez maté la saison 1 de Tiny Pretty Things sur Netflix ? Parfait, on peut donc parler de tout et balancer des spoilers ! Après la découverte de qui a poussé Cassie (Anna Maiche) du haut du toit, le dernier épisode nous laisse avec un autre mystère : le meurtre de Ramon Costa. Neveah, June et Bette sont retrouvées près du corps sans vie du professeur de danse, elles seront donc les premières suspectées dans la saison 2 de Tiny Pretty Things, s'il y en a une. Les fans ont aussi leurs théories sur le ou la coupable, en voilà 7.

1. Cassie

Cassie serait-elle vraiment allée jusqu'à tuer Ramon Costa ? Il y a de quoi se poser des questions car l'étudiante n'est pas réellement une victime. C'est ce que nous pensions au départ, mais on comprend au fur et à mesure qu'elle a une part très sombre en elle et qu'elle a des comptes à régler avec Ramon. L'aurait-elle assassiné parce qu'il l'a quitté pour sa soeur, Delia ?

Serait-elle passée à l'acte pour éviter que Mr Costa ne la menace encore une fois ? Avait-elle réellement une liaison avec lui ? Son motif serait-il la jalousie ? Cette théorie est la plus plausible selon certains internautes sur Reddit. En guise de preuves, ils nous ramènent au moment où Bette confronte Cassie : "Tu ne peux pas gagner", lui balance-t-elle avant que sa rivale ne lui réponde : "Oh Bette, j'ai déjà gagné." Aurait-elle gagné avec la mort de Ramon Costa ?

Son interprète Anna Maiche a répondu à cette théorie dans une interview accordée à Elite Daily : "Personne ne sait qui a tué Ramon. J'aime penser que ce n'est pas Cassie, mais après, on la voit se laver les mains dans l'une des dernières scènes."