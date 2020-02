Tiktok s’inspire fortement d’Instagram pour le nouveau design de ses profils

Plus de trois ans après son lancement en 2016, TikTok a connu une véritable expansion et est devenue la troisième application (hors gaming) la plus téléchargée de 2019. Avec 1,5 milliard de téléchargements, elle dépasse Facebook et Instagram. Voilà aujourd'hui une nouvelle qui devrait encore plus énerver ses concurrents, et plus spécialement Instagram. Soucieux d'évoluer et d'améliorer son utilisation, le réseau social serait en train de tester un nouveau design fortement inspiré d'Instagram.

Un nouveau design fortement inspiré d'Instagram pour TikTok ?

Taylor Lorenz, journaliste du New York Times, a partagé sur Twitter deux captures d'écran. Elles montrent l'évolution de la page profil des utilisateurs de TikTok. On remarque que tout se retrouve centré et que le compteur de likes, d'abonnés et d'abonnements est désormais plus clair. Dans une interview accordée à The Verge, le porte-parole de TikTok a confirmé travailler sur une nouvelle interface, sans mentionner néanmoins toute ressemblance avec Instagram : "Nous cherchons toujours des moyens d'améliorer l'expérience utilisateur sur TikTok. Nous testons actuellement un nouveau design et des nouvelles fonctionnalités pour les profils, afin de donner aux utilisateurs davantage de moyens de personnaliser et d'interagir avec leurs profils.".

A noter que ce genre de choses est assez courant pour les réseaux sociaux : Instagram avait copié les stories de Snapchat.