TikTok : Khaby Lame, Venom Challenge... le top des vidéos, créateurs et tendances de 2021

Après le top 10 des Français(es) les plus suivi(e)s sur TikTok, voilà le best-of de TikTok de l'année 2021 ! Cette année, plus d'un milliard de personnes étaient connectées à l'appli. Dans son communiqué de presse, TikTok a dévoilé les vidéos, les tendances ou encore les créateurs qui ont le plus fait parler sur le réseau social en 2021, aux USA mais aussi dans le reste du monde.

Parmi les créateurs de TikTok qui ont plus grosses fandoms cette année, il y a Olivia Rodrigo, Taylor Swift et BTS. Côté chansons, des titres de Cardi B, Justin Bieber ou encore Dojo Cat font partie des préférés des utilisateurs de la plateforme. Quant aux recettes de cuisine, les pâtes à la feta, les oeufs mais aussi les burgers font partie des trucs food les plus commentés. TikTok a aussi posté des vidéos en mode nostalgique, avec les choses des années 1990, le Venom Challenge ou encore le retour d'ABBA. Et le réseau a également donné des idées shopping comme le sweat à capuche marron de Gap, le sac en forme de coeur de Kate Spade, l'Instant FIRMx de Peter Thomas Roth, le tote bag IKEA...

"Il y a quelque chose de vraiment spécial dans la communauté mondiale diversifiée de TikTok que les gens ne peuvent trouver nulle part ailleurs" a déclaré Vanessa Pappas, directrice des opérations de TikTok, "Pour nous, 2021 a été une année de connexion et nous avons vu des gens sur TikTok rire ensemble, nous divertir, créer des phénomènes culturels et nous apprendre de nouvelles choses. Il a été incroyable de voir l'ampleur du divertissement et de la créativité de cette communauté, et nous sommes ravis de célébrer toutes les façons dont nous nous sommes rassemblés cette année sur TikTok".

Les meilleures vidéos qui constituent les plus grands moments de 2021

Aux USA :

1. @totouchanemu - Drone Dancing

2. @chipmunksoftiktok - Squishy the Chipmunk hiding nuts in his mouth

3. @_catben_ - Restocking at its finest

4. @my_aussie_gal - Dog painting

5. @zachking - Zach King disappearing into his art

6. @tracy.oj - The original "Woman" dance video

7. @chaotticgoood - Please don't go

8. @felixgabrielmusic - Here comes the boy musical edition

9. @sunisalee_ - Sunisa Lee celebrating her gold

10. @zeddywill - Bro who got you smiling like that?

Dans le reste du monde :

1. @totouchanemu - Dancing with a drone made us stay for this one

2. @nathanevanss - There once was a man... The Sea Shanty heard around the world

3. @youneszarou - A tasty take on photography

4. @cunhalucass - A casual trip to the aquarium

5. @a.z.yx - BRB, changing my PFP

Les vidéos qui nous ont apporté le plus de bonheur en 2021

Aux USA :

1. @saveafox.rescue - A joyful fox

2. @sarahforwarkholden - Baby laughs for the first time

3. @valentinebrothers - Family hide and seek

4. @jongraz - Is it a bones or no bones day?

5. @Pudgywoke - Pudgy thanks the audience

6. @missgunn2u - Child shark is hungry

7. @camifrobabe - Saying goodbye to grandpa

8. @andreas.choice - The cats want to come into the room

9. @haylinic - Wife scratches off telling her husband she's pregnant of her to-do list

10. @deannagiulietti - Creator commits to the dress

Dans le reste du monde :

1. @k_passionate - Wonder what a sea otter and you smiling sounds like? Watch this

2. @jongraz - Was it a bones or no bones day? Only a pug can tell

3. @edsheeran - Rehearse for your EUROs show or make a TikTok?

4. @randyfeltface - Only on TikTok will you find a puppet feeding a giraffe carrots

5. @noorstars - Visiting a family with too many house rules

Les chansons préférées de notre communauté TikTok en 2021

Aux USA :

1. "Adderall (Corvette Corvette)" - Popp Hunna

2. "Batman" - LPB Poody

3. "Bundles (feat. Taylor Girlz)" - Kayla Nicole

4. "Kiss Me More (feat. SZA)" - Doja Cat

5. "TWINNEM" - Coi Leray

6. "Up" - Cardi B

7. "Buss It" - Erica Banks

8. "Astronaut In The Ocean" - Masked Wolf

9. "Punk Monk" - Playboi Carti

10. "drivers license" - Olivia Rodrigo

Dans le reste du monde :

1. "Astronaut In The Ocean" - Masked Wolf

2. "Beggin'" - Måneskin

3. "Adderall (Corvette Corvette)" - Popp Hunna

4. "SugarCrash!" - ElyOtto

5. "STAY" - The Kid LAROI & Justin Bieber

Les créateurs qui ont développé des fandoms massives grâce à leur contenu captivant en 2021

Aux USA :

1. Chef Puff, @thatlittlepuff

2. Oneya D'Amelio, @angryreactions

3. Olivia Rodrigo, @livbedumb

4. Lissette Eduardo, @chikybombomreal

5. Taylor Swift, @taylorswift

6. Anna Sitar, @annaxsitar

7. Dr. Shah, @dermdoctor

8. Emily Mariko, @emilymariko

9. Mikayla Nogueira, @mikaylanogueira

10. Jonathan Graziano, @jongraz

Dans le reste du monde :

1. @khaby.lame

2. @abbyroberts

3. @BTS_official_bighit

4. @thedutchgoalkeeper

5. @angryreactions

Les tendances TikTok rendues possibles par nos outils et effets, et votre créativité en 2021

Aux USA :

1. Psychedelic Clown

2. Inverted Filter

3. Versailles Run

4. Buffering

5. Photo Crop

6. Freeze Frame Slow Zoom

7. Autumn Aesthetic

8. Slow Zoom Taylor

9. Renaissance Art (Green Screen Scan)

10. Red and Blue Filter

Dans le reste du monde :

1. Inverted Filter

2. Versailles Run

3. Retro - Vintage DV

4. Duet

5. Buffering

Les créateurs les plus influents qui continuent à lutter pour un changement positif en 2021

Aux USA :

1. Joel Bervell, @joelbervell

2. Scarlett Smith et Tiania Haneline, @scarlettandtiania

3. Victor Fontanez, @vicblends

4. Alexis Nelson, @AlexisNikole

5. Otis Jones, @slntwrlddd

6. Chante' Reddest, @nativephotography

7. Jesús Morales, @juixxe

8. Shirley Raines, @beauty2thestreetz

9. Jason Linton, @dadlifejason

10. Hunter Prosper, @hunterprosper

Dans le reste du monde :

1. @shinanova

2. @benjy_lookbook

3. @paballokgware

4. @francetvslash

5. @hunterprosper

Les recettes et astuces culinaires que TikTok a fait découvrir au monde en 2021

Aux USA :

1. Tortilla Tendance

2. Pâtes à la feta

3. Céréales Natures

4. Chips de pâtes

5. Bol de riz au saumon

6. Œufs au Pesto

7. Avoine cuit au four

8. Tout ce qui est Air Fryer

9. Birria Ramen

10. Ail mariné épicé

Dans le reste du monde :

1. Pâtes à la feta

2. Ratatouille

3. Fromage frit

4. La maîtrise de l'oeuf

5. Cheeseburger XXL

La liste de souhaits de 2021 avec le guide cadeaux TikTok

Aux USA :

1. Le sweat à capuche marron de Gap

2. Le sac en forme de coeur de Kate Spade

3. Rouge à lèvres Almost Lipstick en Black Honey de Clinique

4. Squishmallows

5. L'Instant FIRMx de Peter Thomas Roth

6. Hot chicken de KFC à Nashville

7. Tote bag IKEA

8. Petite machine verte Bissell

9. Projecteur laser d'étoiles

10. Ils meurent tous les deux à la fin par Adam Silvera

Dans le reste du monde :

1. Notes autocollantes magnétiques

2. Projecteur d'étoiles laser

3. Soins de la peau préférés

4. Rouleaux à cheveux

5. Inspiration pour les tenues

Les tendances nostalgiques de TikTok en 2021

Aux USA :

1. Adult Swim

2. Choses des années 90

3. Vinyl

4. Flashbacks

5. Recherche de mode vintage

6. "Retrouvailles" Out of the Box

7. VHS Parents et enfants

8. L'AN 2000

9. Antiquités

10. Retour des Mélodilous (The Backyardigans)

Dans le reste du monde :

1. Choses des années 1990

2. Venom Challenge

3. @ABBA

4. Batang 90's

5. @keenvsurtiktok

Les communautés en plein essor en 2021

Aux USA :

1. Small Business TikTok

2. Olympic TikTok

3. BookTok

4. Astrology TikTok

5. Film TikTok

6. Aesthetic TikTok

7. Pets of TikTok

8. DnD TikTok

9. Social Media Manager TikTok

10. Cleaning TikTok

Dans le reste du monde :

1. #BookTok

2. #SportTok

3. #LearnOnTikTok

4. #BeautyTok

5. #NatureTok