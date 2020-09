TikTok : des influenceurs arnaquent leurs abonnés en demandant de l'argent, l'enquête choc

150 témoignages recueillis

Et l'enquête fait froid dans le dos : les tiktokeuses ont reçu 150 témoignages en quelques jours, de la part d'internautes qui ont été victimes ou témoins de ces pratiques illégales et douteuses. Qu'est-ce que les influenceurs promettent à leurs abonnés en échange de ces sommes d'argent ? "Une recommandation publique censée doper la popularité du donateur sur le réseau social, ou simplement... de l'attention" a précisé le média.

En plus, sur TikTok, les transactions sont très simples. Il suffit de cliquer sur un bouton qui ressemble à un cadeau, en bas à droite de l'écran du smartphone, lorsque le tiktokeur fait un live vidéo.

Une ado affirme avoir dépensé 600 euros

Certains dons peuvent dépasser les 100 euros. Une adolescente de 16 ans a ainsi avoué avoir lâché 600 euros à @aanxfly. Ce qu'elle a reçu en échange ? L'influenceuse s'est abonnée "à son compte" et l'a ajoutée "à un groupe privé constitué de quelques personnes".

Un autre adolescent de 13 ans a de son côté payé "pour obtenir des publicités et gagner des abonnés". "J'ai viré plusieurs centaines d'euros à Benoît Chevalier via PayPal, en utilisant la carte bleue de mon père" a-t-il confié. Ses parents, en signalant les virements à Paypal, ont pu récupérer leurs billets. Mais l'influenceur se serait alors énervé contre l'ado et l'aurait menacé et harcelé. Il a donc déposé une main courante avec ses parents avant que Benoît Chevalier ne présente ses excuses et ne donne sa version.