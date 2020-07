TikTok convoqué par le gouvernement français : Marlène Schiappa veut révolutionner l'appli

TikTok convoqué par Marlène Schiappa

TikTok, qui est devenu plus populaire que YouTube chez les jeunes, a récemment été en pleine polémique avec le mouvement #Balancetontiktokeur. De nombreux internautes ont témoigné contre des influenceurs de l'appli chinoise, révélant notamment avoir été victimes de harcèlement sexuel. Et ces supposées victimes sont pour la plupart mineures. Suite à cette affaire, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, a convoqué le réseau social.

"J'ai vu que TikTok ne réagissait pas, je me suis dit 'il faut les voir et les secouer'" a-t-elle ainsi expliqué au Huffington Post. "Je leur ai demandé ce qu'ils ont fait face à ces milliers de témoignages : ils n'ont rien fait" a-t-elle regretté, elle qui espérait que TikTok prendrait exemple sur Twitch en suspendant les comptes des harceleurs présumés : "Je leur demande de bannir les personnes mises en causes de manière préventive, comme l'a fait Twitch, et de mettre les victimes en contact avec la justice ou des associations".