Tibo InShape et Juju FitCats, Justine et Axel... ces stars de TikTok qui sont en couple

Mareva et Kelly (@mareva_kelly)

Si vous avez envie de savoir comment Mareva et Kelly se sont rencontrés, il vous suffit de mater notre interview avec les deux TikTokeuses ! On peut quand même vous dire que tout a commencé sur Instagram en 2019 : "On a décidé de se voir et on ne s'est plus quittées", ont expliqué Kelly et Mareva à PRBK. Kelly a même quitté sa Belgique natale pour venir s'installer avec sa petite amie dans le Nord de la France.

Au départ, les filles se sont lancées sur TikTok pour s'amuser durant le confinement, mais elles ont décidé de continuer leurs vidéos qui leur font gagner de plus en plus de followers. L'occasion pour Mareva et Kelly de répondre avec humour aux haters et d'en dire plus sur leur histoire. Elles reçoivent aussi pas mal de messages de remerciements.