Juju FitCats atteinte du Coronavirus : elle donne de ses nouvelles

Pour rappel, Tibo InShape et Juju FitCats avaient reçu de nombreuses critiques suite à l'annonce comme quoi ils avaient été testés positifs au coronavirus. Certains internautes les avaient accusés de "minimiser les choses" et d'autres au contraire de "trop en faire". La pro du sport avait alors réagi aux critiques en expliquant : "La respiration et la fatigue sont, à l'heure actuelle, les symptômes les plus difficiles à gérer pour moi MAIS ça ne va pas m'empêcher de garder le sourire et de faire des blagues si j'en ai l'envie (ou le besoin)".