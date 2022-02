Thomas Vergara taquine Nabilla avec la chanson "Dingue de toi Nabilla", Sofiane Tadjine rit jaune

On le sait, Thomas Vergara prend beaucoup de plaisir à titiller sa femme Nabilla. Alors que le couple qui attend un deuxième enfant est actuellement en vacances en Thaïlande, l'ancien candidat de Secret Story 6 a encore décidé de taquiner sa moitié. Au bord de la piscine, le papa de Milann a mis le fameux titre Dingue de toi (Nabi Nabilla) à fond et s'est ambiancé dessus, ce qui a particulièrement énervé la jeune femme. "Pourquoi tu as mis cette musique ?. Je vais le tuer. (...) Enlève cette musique. Il fait tout pour me faire chier" s'est écrié l'influenceuse en voyant son mari danser sur la musique. Pour rappel, le tube a été écrit et interprété par Sofiane Tadjine en 2012, alors qu'il était en couple avec la jolie brune lors de leur participation aux Anges 4 : Club Hawaï.