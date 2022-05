This is Us saison 6 : un spin-off après la fin ? Une star de la série valide

On va encore verser nos meilleures larmes... Après 106 épisodes, This is Us se termine à la télé US ce mardi 24 mai 2022. Série phénomène qui a ému les Etast-Unis (et pas que), elle nous a fait suivre pendant six saisons le quotidien de la famille Pearson dans les bons mais aussi dans les mauvais moments et même eu droit à une adaptation française. S'il va être difficile de tourner la page pour les fans, certains pensent déjà à la possibilité d'une série dérivée, centrée sur un personnage de l'univers.

Chrissy Metz valide un spin-off pour This is Us

Pour l'instant, aucun projet concret de spin-off de This is Us n'est en préparation. Mais ça n'empêche pas les fans de rêver, alors que la série se termine. Mais qu'en pensent les acteurs ? Entertainment Tonight a posé la question à Chrissy Metz alias Kate Pearson et l'actrice confie être pour ! "Qui n'aime pas les spin-off ? Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour ça !" a d'abord expliqué l'actrice avant d'ajouter : "Qui sait, peut-être que dans un an ou deux, quelqu'un va manquer à quelqu'un et quelqu'un pourra écrire quelque chose". L'actrice a cependant confié qu'elle n'est pas au courant d'un tel projet.

Quoiqu'il en soit, elle a cependant expliqué que les fans de This is Us devraient être heureux de la fin réservée à la série, même si elle devrait pas mal nous faire pleurer. Concernant le final, Mandy Moore qui joue Rebecca a confié que cet épisode serait à la fois simple mais élégant. Une chose est sûre, il faudra avoir des mouchoirs à proximité pour essuyer nos larmes. On n'est pas prêts...