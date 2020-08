The Walking Dead : Jesus de retour dans un spin-off ? Tom Payne se confie

Plus les audiences de The Walking Dead sont catastrophiques, moins les téléspectateurs s'intéressent à la série, et plus les acteurs rêvent... de spin-off. Ainsi, après Jeffrey Dean Morgan qui avoue rêver d'un projet dérivé centré sur Negan adapté du nouveau comic de Robert Kirkman, et après David Morrissey qui souhaite reprendre son rôle du Gouverneur dans une trilogie de films adaptés d'une série de romans, c'est au tour de Tom Payne de s'imaginer être au centre de sa propre série.

Jesus de retour dans un spin-off ?

"Je pense qu'un spin-off sous forme d'origin story de Jesus pourrait être vraiment cool" a-t-il ainsi confié à Express, "Bon, il faudrait que je refasse pousser mes cheveux, mais ouais, j'adorerais ça !" Une confession qui devrait faire plaisir aux fans du survivant et qui n'est en rien surprenante tant que l'acteur n'a jamais caché sa déception de voir son personnage mourir à l'écran.

A ce sujet, Tom Payne - qui ne manque pas d'humour, s'est amusé à rappeler, "Au moment où j'étais enfin satisfait de la longueur de mes cheveux et où je trouvais que ma chevelure et ma barbe collaient exactement à l'image que je me faisais de ce personnage, les scénaristes m'ont tué". Aussi, un retour dans un spin-off lui permettrait d'oublier sa frustration.

Un projet très long à mettre en place

Cependant, ne vous emballez pas. Le comédien n'a pas révélé l'histoire de Jesus qu'il aimerait explorer à l'écran, mais il a tenu à avertir le public : un tel projet pourrait mettre énormément de temps à voir le jour dans le cas où les producteurs de The Walking Dead lui donneraient le feu vert. "Je ne pourrais pas rejouer ce personnage si je devais de nouveau porter de fausses extensions pour les cheveux et une fausse barbe" a-t-il averti, "Je peux me faire pousser une barbe rapidement, mais il m'avait fallu trois ans pour atteindre la taille de mes cheveux au moment où j'ai quitté la série".

Bon, et bah rendez-vous en 2023 !