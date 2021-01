The Voice : une ancienne candidate arnaquée par un faux manager, elle raconte son histoire

Léa Tchéna de retour...

C'était en 2015, à l'occasion de la quatrième saison, que Léa Tchéna était apparue sur le plateau de The Voice. Grâce à son talent et à sa maîtrise vocale, la chanteuse avait su marquer les esprits des coachs et des téléspectateurs, même si l'ex-membre de la "team Zazie" avait vu son aventure s'arrêter prématurément lors de l'épreuve Ultime face à Nehuda et Lilian Renaud, le futur gagnant.

Et malheureusement, là où l'on pensait que cette émission allait être le véritable point de départ de sa carrière, Léa Tchéna - qui possède tout de même une belle communauté aujourd'hui (12 200 abonnés sur Instagram), n'a pas encore connu l'ascension que l'on pouvait lui prédire. Pire, elle a même été arnaquée par un faux manager en 2019.

... mais au centre d'une arnaque

C'est Cyril Hanouna qui a révélé l'information sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 28 janvier 2021. Une surprise ? Pas vraiment puisque son émission s'est retrouvée malgré-elle au coeur de ce scandale. Documents à l'appui (mails, faux contrats...), l'animateur de C8 est ainsi revenu sur cette incroyable histoire, "L'homme en question lui aurait proposé de venir faire une prestation live dans TPMP contre une forte somme d'argent. Il lui a dit : 'Tu me donnes 360 balles et tu vas faire un live dans TPMP. Y a même la facture'."

Or, si vous ne manquez aucune émission de TPMP cela ne vous aura pas échappé, Léa Tchéna n'est jamais apparue sur le plateau pour chanter. Et pour cause, malgré la présence d'un contrat qui semblait officiel en apparence, le présentateur l'a confessé un peu embarrassé, "Elle s'est faite arnaquer. (...) Ne croyez pas tout ça !" Il l'a en effet rappelé, ce métier est rempli de gens véreux et il est important de prendre beaucoup de précautions quand on tente de s'y faire une place, "Quand on vous demande de l'argent, c'est toujours une arnaque. Ne donnez jamais d'argent, ne donnez jamais rien pour ces trucs là. Comme pour les photos pour les mannequins."

Le message de Léa Tchéna

Une triste affaire qui a logiquement surpris et scandalisé les chroniqueurs et téléspectateurs, et sur laquelle la chanteuse est revenue ce vendredi 29 janvier 2021. Sur Instagram, Léa Tchéna - à travers une vidéo, a partagé son témoignage afin d'apporter un peu plus de détails sur cette arnaque et mettre en garde de futures personnes, "Je pense que ça touche beaucoup d'artistes".

Toujours émue par cette histoire, la jeune femme a notamment révélé, "J'ai décidé de dénoncer des personnes qui m'ont roulée dans la farine, qui m'ont promis des choses et qui n'ont jamais rien fait. (...) Le 5 octobre 2019, je reçois un appel d'un gars qui avait ouvert sa société de production, son label. Il me dit 'Est-ce que ça t'intéresserait de passer dans Touche pas à mon poste ?' Le mec me vend du rêve de ouf. Je lui dis 'mais avec grand plaisir'."

Selon elle, cet arnaqueur aurait parfaitement profité de sa naïveté et de la situation sociale du pays pour lui soutirer de l'argent facilement avant de s'enfuir, "En échange, je devais payer 360€, ce que j'ai fait directement, parce qu'il m'avait dit qu'il fallait absolument bloquer la date. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai payé ma prestation. J'ai reçu directement une facture, avec la société, mon nom, mon nom d'artiste, l'heure, le jour du passage... J'avais vraiment tout, c'était parfait. De mon côté, je préparais ma prestation mais j'attendais quand même d'avoir un retour, l'organisation, comment ça allait se passer. Car c'est pas simple. Et là, plus de message, plus rien, silence radio. Et finalement, quelques jours avant ma prestation, on m'appelle en me disant 'Ouais je pense que ça va être compliqué avec les grèves, il va falloir décaler la date. Ca va être chaud...'"

Suite à cela, Léa Tchéna avoue avoir attendu longtemps (près d'un an et demi) avant de le dénoncer, malgré les preuves des mensonges qui s'accumulaient, car elle comptait encore sur la bonne foi de cet arnaqueur pour être remboursée. Mais c'est en découvrant qu'elle n'était pas la seule à être dans ce cas qu'elle a décidé de passer à l'action en prenant directement contact avec TPMP, "Y a des personnes qui ont vécu la même chose que moi avec les mêmes personnes. Méfiez-vous. Producteurs, managers, agents, s'ils vous demandent de l'argent en retour, c'est Next. S'ils croient en vous, ils vous feront avancer, il n'y a pas besoin d'argent en retour. Ils prennent de l'argent sur ce qu'ils vous font gagner, c'est pas pareil !"