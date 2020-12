The Mandalorian saison 2 : Pedro Pascal lassé de son rôle à cause du casque ? Il répond

Pedro Pascal lassé du rôle de Mando ?

C'était la petite surprise de l'épisode 7 de la saison 2 de The Mandalorian, Mando a - pour la deuxième fois seulement depuis les débuts de la série, enlevé son casque lors d'une longue séquence d'infiltration. De quoi ainsi permettre à l'acteur Pedro Pascal de rappeler au public que c'est lui qui incarne ce personnage et remettre au goût du jour certaines rumeurs.

En effet, à en croire celles-ci, l'acteur serait lassé de jouer sous un costume sans jamais apparaître à l'écran. A tel point qu'il laisserait désormais ses doublures faire le plus gros du travail sur le plateau et se contenterait de poser sa voix en post-production. Alors, info ou intox ? On a enfin la réponse.

L'acteur n'a aucun problème avec son casque

A l'occasion d'une interview accordée à l'émission The One Show, le comédien a eu le droit à cette question : "Il paraît que vous auriez demandé à beaucoup moins porter le casque dans les prochains épisodes. Est-ce vrai ?" Une interrogation qui l'a visiblement surpris et à laquelle il a répondu ceci : "Ce n'est pas vrai du tout en vérité."

D'après ses propos, il a toujours su dans quoi il s'engageait en acceptant ce rôle et il est parfaitement en accord avec la direction prise par les créateurs, "C'est vraiment une façon géniale de raconter l'histoire. Et [ce port du casque] a toujours été un principe très clair pour ce personnage et le processus créatif et collaboratif. On est tous sur la même longueur d'onde à ce sujet." Il l'a par ailleurs précisé, ce qui lui importe avant tout c'est la qualité de la série, "Tout ce que je veux, c'est qu'ils réalisent la meilleure série possible, peu importe ce qu'ils doivent faire pour cela".

Enfin, pour l'anecdote, sachez que Pedro Pascal n'est tellement pas lassé par ce rôle de Mando qu'il espère même pouvoir se glisser sous son casque dans plein d'autres projets. Au micro de ComicBook cette fois, il a confessé être déjà prêt à apparaître dans les futures séries Star Wars récemment annoncées par Disney, "Mes doigts sont croisés. Comment je pourrais ne pas le vouloir [apparaître dedans]. Mando doit faire partie de ça."