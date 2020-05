The Lovebirds : Issa Rae et Kumail Nanjiani, le duo drôle et attachant du nouveau film de Netflix

The Lovebirds n'a pas toujours été destiné à Netflix. Produit par Paramount, le film devait débarquer en salles le 3 avril dernier aux Etats-Unis. C'était sans compter sur le Coronavirus qui a forcé le report de nombreux films. A l'origine repoussé, The Lovebirds a finalement été racheté par Netflix. Une chose qui n'est pas si négative puisque la plateforme va lui permettre de toucher un public plus important.

Deux acteurs qui s'y connaissent en comédie

Sur le devant de la scène dans The Lovebirds, on retrouve deux acteurs que les fans de séries vont sûrement reconnaître. Issa Rae a déjà fait ses preuves en matière de comédie. Révélée sur YouTube avec la websérie Awkward Black Girl lancée en 2011 et qui a fait le buzz, elle s'est surtout fait connaître grâce à sa série Insecure, diffusée sur HBO et chez nous sur OCS. Elle est la créatrice, co-scénariste et actrice principale de cette comédie dans laquelle elle incarne Issa, une jeune femme qui navigue entre son job, ses relations amoureuses et amicales. Issa Rae a été nommée aux Golden Globes et aux Emmy Awards pour son rôle et le show aura prochainement une saison 5.

Face à elle, on retrouve Kumail Nanjiani, l'une des stars de la comédie geek Silicon Valley, diffusée entre 2014 et 2019 sur HBO. En 2017, son film The Big Sick dans lequel il joue et pour lequel il a co-écrit le scénario avec sa compagne Emily V. Gordon rencontre un gros succès. Présenté au Festival Sundance, il sera nommé pour un Oscar du meilleur scénario original en 2018. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui : il sera prochainement au casting de The Eternals, le prochain Marvel.

Une duo drôle et attachant

The Lovebirds repose avant tout sur l'alchimie entre Issa Rae et Kumail Nanjiani. Et ils n'en manquent pas ! Les scènes les plus réussies sont surtout celles où Jibran et Leilani se renvoient la balle à coup de critiques cinglantes. Des moments jouissifs où les deux acteurs prennent un malin plaisir à faire ressortir le côté cynique de leurs deux personnages. On se rend rapidement compte que les deux acteurs ont pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble ! Non seulement Jibran et Leilani sont drôles mais ils sont aussi très attachants malgré des "retournements de situation" parfois un peu too much. Mais on oublie vite les défauts de The Lovebirds pour se concentrer sur la plus grande qualité du film : son duo d'acteurs.

The Lovebirds, à voir sur Netflix dès ce vendredi 22 mai.