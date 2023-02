The Last of Us victime d'une vague de critiques : le problème n'est pas les notes données, mais la LGBTphobie qui se cache derrière

Le bombardement de critiques est très récurrent. Il y a environ six mois, cette pratique ridicule consistant à noter massivement les séries, films et jeux vidéos, pour des raisons sans rapport avec la qualité de production et, généralement, avec une connotation sociopolitique, a trouvé sa dernière victime dans Le Seigneur des Anneaux : Les anneaux de Pouvoir.

À cette époque, la série Amazon Prime Video voyait ses notes sur des plateformes être affectées par des utilisateurs qui écrivaient "Tolkien se retourne dans sa tombe". Ils attribuaient des scores de zéro ou d'un sur dix avec comme arguments : "Casting pathétique, zéro émotion, mais beaucoup d'acteurs noirs/gros/transgenres" ou "Quand est-ce que ces connards vont réaliser que ce qui est WOKE NE MARCHERA JAMAIS ?".

Malheureusement, nous savions tous que ce n'était qu'une question de temps avant que la critique n'affecte un titre qui, de manière générale, est salué par la grande majorité du public. C'est The Last of Us qui en a payé les frais. Son merveilleux épisode 3, intitulé "Longtemps...", nous a montré l'une des histoires les plus romantiques, émouvantes et les mieux racontées que nous ayons vues depuis longtemps. Le problème pour certains, c'est qu'il met en scène un couple homosexuel...

Des notes catastrophiques

En allant regarder les notes par épisode sur IMDb, on remarque une variation en termes de note globale subtile, mais claire. "Quand tu es perdu dans les ténèbres" et "Infecté" ont deux notes spectaculaires de 9,2 et 9,3, tandis que "Longtemps..." tombe à 8. C'est en regardant l'indice de score que les choses sont parfaitement claires, montrant une tendance presque identique dans les deux premiers, dans lesquels les scores de 10, 9 et 8 oscillent entre 60%, 25% et 10%. L'épisode de la discorde, en revanche, voit ses évaluations totalement polarisées, avec 51,6 % de 10 et 28,3% de uns.

Le plus frappant, c'est la différence de notation entre les femmes et les hommes. Concrètement, les hommes et les femmes partageaient pratiquement la même note moyenne les semaines précédentes -entre 9,1 et 9,2-, mais pour l'épisode 3, malgré le maintien d'un bon accueil auprès du public féminin -qui a relevé sa moyenne à 9,5-, son score a chuté de plus d'un point chez les personnes de sexe masculin, avec 8,1 %. Le nombre total de votes a même augmenté de plus de 40 000 pour l'occasion.

N'appelez pas ça une vague de critiques, appelez ça LGBTphobie

Comme si ce n'était pas représentatif, il n'y a rien de mieux que de jeter un coup d'oeil à certains des commentaires laissés par les auteurs de critiques. Une brève promenade dans Metacritic nous permet de lire des perles accompagnant des scores de 0 : "Assez de l'agenda LGBT", "Pourquoi LGBT ? Pourquoi ne pas rester sur un couple hétérosexuel ?" , "Assez de propagande et de culture idiote Woke", "Encore une merde Woke pour rendre les gens faibles", "Inconfortable à regarder" ou "Chapitre dégoûtant, de l'inclusion forcée".

Même si c'est difficile à croire, nous sommes en l'an 2023. À ce stade, il serait logique de penser qu'il serait étrange que tous les personnages d'une série soient hétérosexuels et blancs, mais il semble que l'inclusivité dérange encore. Il est difficile de comprendre que voir deux hommes s'embrasser sur un écran rend tant de gens nerveux et offense si profondément. Soit dit en passant, dans le jeu vidéo, Bill et Frank sont déjà homosexuels.

