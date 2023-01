Le champignon de The Last of Us ne causerait pas un holocauste zombie, la science est claire, mais le doute existe

L'adaptation en série de l'un des jeux vidéo les plus emblématiques de ces dernières années, The Last of Us, dispo sur Prime Vidéo, est assez incroyable. La série est sur toutes les lèvres depuis des semaines. Et ce n'est pas pour rien, car l'approche (ce twist du phénomène zombie) est très intéressante, même si ce n'est qu'en "s'inspirant d'événements réels", parce qu'il existe bien un champignon qui infecte les insectes.

Les champignons peuvent-ils faire ces choses ?

Pas chez l'homme, évidemment : mais on pourrait dire que la série s'inspire de la nature. Au début des années 2000, la BBC a diffusé un documentaire intitulé Planet Earth dans lequel les fourmis zombies étaient évoquées. Ce fut l'un des éléments qui contribua à populariser les ophiocordyceps dans l'imaginaire public.

Et oui, le champignon à l'origine de l'épidémie de The Last of Us s'inspire d'une famille de 400 ou 500 espèces différentes de champignons parasites. Plus précisément, l'Ophiocordyceps unilateralis, un champignon qui, lorsqu'il pénètre dans les fourmis, se développe jusqu'à atteindre le cerveau et prend le contrôle de la fourmi. Ces champignons parviennent à "pousser" les victimes vers certaines plantes où elles vont plaquer leurs mâchoires contre la tige et mourir. À ce moment-là, le champignon se développe autour d'eux et ils deviennent des diffuseurs de spores. Au point qu'ils peuvent facilement anéantir des colonies entières.

Ce n'est pas un cas isolé. Les escargots envahis par le Leucochloridium paradoxum subissent une transformation physique terrifiante qui modifie leurs yeux et fait que les parasites prennent le contrôle du corps, l'exposent au soleil et en font une proie facile pour les oiseaux. C'est en grandissant à l'intérieur de l'oiseau et en étant expulsé par celui-ci, qu'il peut répéter son cycle de vie.

Ce sont sûrement les cas les plus connus. Et ceux qui sont le plus utilisés pour parler de la "science" des zombies. Heureusement, quand on parle d'êtres humains, les choses se compliquent, mais nous avons passé des siècles à penser que les champignons pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient.

Épidémies de danse, de rire ou d'évanouissement

En 1518, une épidémie de danse strasbourgeoise a tué une quinzaine de personnes de crises cardiaques, convulsions ou simple épuisement. 15 personnes par jour. pendant des siècles, personne n'a su exactement ce qu'il s'était passé. Ni là, ni à Cölbigk (Saxe) en 1021, ni à Erfurt en 1247, ni à Maastricht peu après. Tout le XVIe siècle regorge de cas en Suisse, en France, aux Pays-Bas et dans le Saint Empire romain germanique.

Les théories les plus rationnelles ont toujours eu pour cause un champignon : l'ergot. À cette époque, ce champignon contaminait très facilement le seigle et provoquait le fameux "ergotisme". Étant donné que le LSD est synthétisé à partir d'ergot, il semble logique qu'une poussée d'ergotisme (dans un lot de mauvais pain) puisse provoquer ce type d'épidémie.

Le problème est que les produits chimiques de l'ergot de seigle pourraient provoquer des convulsions et des hallucinations, mais il semble peu probable qu'ils puissent faire danser des centaines de personnes pendant des jours jusqu'à leur mort. De plus, ces épidémies de comportements étranges ne sont pas propres au Moyen Âge. Le 30 janvier 1962, trois filles ont commencé à rire dans une petite ville sur le lac Tanganyika, et peu de temps après, 95 garçons de la même école riaient. Ils l'ont fait pendant 16 jours et ont provoqué une épidémie qui a provoqué plus d'un millier de cas et quatorze écoles fermées. En Cisjordanie, en 1983, il y a eu une épidémie d'évanouissements qui s'est terminée par 943 hospitalisations sans raison. Ou plutôt, sans trouver de raison claire.

Une "épidémie de zombies" est-elle possible ?

Il est clair que non, il n'y a pas de champignon capable de détruire le monde et de transformer nos vies en un scénario de The Last of Us. Mais si nous y réfléchissons un instant, la question se pose dans la mesure où nous ne comprenons pas très bien ce qu'il s'est passé lors de ces événements... et si, au lieu de danser, de rire ou de s'évanouir, les gens voulaient avoir tué d'autres personnes ? Leur cervelle ? Serions-nous face à une véritable épidémie de zombies ?

Il semble que nous nous éloignons de la science de The last of Us, mais pas vraiment. Nous nous rapprochons de la véritable possibilité d'un événement anormal. Surtout, parce qu'elle touche à l'un des sujets les plus méconnus de la médecine et de la psychologie contemporaines : ce que, selon les termes de John Waller, professeur d'histoire à la Michigan State University, on pourrait appeler "l'hystérie collective" : comment, qu'il y ait ou non est une épidémie impliquée, les êtres humains ont plus qu'assez de mécanismes pour devenir fous, faire des choses étranges et continuer comme si de rien n'était. Alors les zombies, c'est pour bientôt ?

Article écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.