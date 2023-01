Pourquoi la mort d'un personnage de The Last of Us est différente entre la série et le jeu vidéo ? Le créateur s'explique

The Last of Us n'a pas tardé à nous offrir son premier vrai choc émotionnel. Dans l'épisode 2 de la saison 1 diffusé ce dimanche 22 janvier 2023 sur HBO aux USA (et ce lundi 23 janvier sur Amazon Prime Video en France), les créateurs ont en effet mis en scène la mort de l'un des personnages cultes de cet univers : Tess incarnée par Anna Torv.

Une mort qui était évidemment attendue des gamers, mais qui a néanmoins surpris tout le monde. En cause ? Si l'idée du sacrifice de Tess a été préservée, celui-ci a néanmoins pris une forme différente vis-à-vis de ce qui était présenté dans le jeu vidéo de Naughty Dog à l'époque. Là où sur consoles, l'héroïne récemment infectée mourrait dans le Capitole en repoussant l'assaut des soldats de FEDRA afin de permettre à Joel et Ellie de s'enfuir, c'est face à une horde de Clickers qu'elle a finalement trouvé la mort dans la série en se faisant exploser à leurs côtés.

Pourquoi la mort de Tess a changé entre le jeu vidéo et la série ?

Un changement étonnant ? Oui, mais qui était jugé nécessaire par Craig Mazin (le showrunner) et son équipe au moment de l'écriture. Souvenez-vous, quelques secondes avant cette conclusion explosive, l'un de ces "zombies" s'approchait de Tess afin de l'embrasser pour que le champignon se lie totalement à elle. Un moment inédit par rapport aux jeux vidéo (et totalement dégoûtant), mais qui paraissait incontournable pour les créateurs.

"On parlait depuis longtemps de ces vrilles et la façon dont elles sortent / se propagent et on se posait ces questions philosophiques : pourquoi les gens infectés sont-ils violents ? Si le but est de faire propager ce champignon, pourquoi ont-ils besoin d'être violents ?, a-t-il expliqué à Variety. Et on a réalisé qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Ils sont juste violents parce qu'on leur résiste, mais comment ça se passe si ce n'est pas le cas ? A quoi ça ressemble si vous restez immobiles et que vous les laissez vous approcher ?"

Un univers plus épais sur HBO

Autrement dit, ils ont décidé de profiter du destin inévitable de Tess pour mettre en place ces révélations sur ces terrifiantes créatures. Une façon d'étendre un peu plus l'univers du jeu et d'explorer davantage ses subtilités afin d'apporter une épaisseur supplémentaire à l'ensemble.

"C'est comme ça qu'on a imaginé ce générateur à cauchemars. C'est perturbant et une vraie violation envers Tess, a-il poursuivi au moment d'évoquer l'attitude du Clicker. La façon dont ça envahi votre propre corps, on en revient à quelque chose de très primaire. Pour utiliser un mot surutilisé, c'est très provocant."

Finalement, une morsure à l'ancienne, c'est pas si mal comme mort...