"J'ai pensé à ne pas participer à la série" : Bella Ramsey (Ellie) a songé à recaler The Last of Us et passer à côté du rôle de sa vie

C'était la série la plus attendue de ce début d'année 2023 et c'est peu dire que The Last of Us a déjà réussi à mettre tout le monde d'accord. Alors que les critiques lui ont accordé l'une des plus grosses notes possibles, saluant son incroyable travail d'adaptation du jeu vidéo, les spectateurs ont eux aussi été sous le charme de l'épisode 1 diffusé ce dimanche 15 janvier sur HBO aux USA et le lundi suivant sur Prime Video en France.

Selon les premiers chiffres, celui-ci a été regardé aux USA par 4,7 millions de personnes, devenant le deuxième plus gros lancement de la chaîne câblée depuis 2010, juste derrière House of the Dragon. Avec le replay, le score monte même à 10 millions de téléspectateurs, battant cette fois le record du spin-off de GoT. Un succès qui doit logiquement soulager HBO qui n'a pas hésité à sortir le chéquier pour produire la série la plus qualitative possible (le budget de The Last of Us est plus important que celui de Game of Thrones), mais qui doit également faire le bonheur de Bella Ramsey.

Bella Ramsey a failli refuser le rôle d'Ellie

Et pour cause, si la jeune comédienne - déjà vue à l'écran dans des séries comme GoT, His Dark Materials ou Hilda, apparaît comme parfaite dans la peau d'Ellie, l'une des héroïnes préférées des gamers ces dernières années, elle a bien failli ne jamais participer à ce projet. Avait-elle peur de ne pas être à la hauteur d'un tel rôle ? Pas du tout. Elle l'a d'ailleurs confié au Hollywood Reporter, "Ellie sonnait comme un personnage qui était déjà en moi. Comme ce skin que vous portez dans un jeu vidéo. C'était déjà le mien".

En revanche, l'actrice craignait de perdre un certain contrôle sur sa vie face à la dimension d'un tel personnage. "J'ai sérieusement considéré l'option de ne pas participer à la série en me disant que je n'avais peut-être pas envie d'être aussi connue, a-t-elle confessé au magazine. Parce que je savais que la série allait m'amener à un rang que je ne voulais pas atteindre en matière de popularité". L'actrice de 19 ans l'a ensuite ajouté, "J'aime me fondre dans la masse et me cacher".

L'actrice victimes de violentes critiques

Une confidence qui peut surprendre de la part d'une actrice, mais un état d'esprit qui, malheureusement, a pu être confirmé ces derniers mois. En cause ? Avant même la diffusion de la série, certains fans hardcores des jeux vidéo de Naughty Dog n'ont pas hésité à critiquer le casting de Bella Ramsey, allant jusqu'à se moquer de son physique qui, selon eux, ne serait pas à la hauteur du personnage.

Des insultes honteuses et ridicules qui ont révélé la toxicité d'une partie de la communauté dans le monde du jeu vidéo, que l'on peut encore retrouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui. "La gueule d'Ellie ? On mérite mieux comme actrice" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Je suis désolé mais l'actrice d'Ellie qu'est ce qu'elle est moche" ou encore "L'actrice d'Ellie dans la série The Last of Us ressemble à Harry Kane, c'est tout pour moi".

Néanmoins, de nombreux internautes n'hésitent pas à défendre la comédienne et à remettre ces personnes aux propos déplorables à leur place.