"Déjà un classique", "un 10/10"... A peine lancée, cette série confirme qu'elle est déjà la meilleure de 2023

Le champagne était de sortie en fin de semaine dernière du côté de Prime Video. La plateforme d'Amazon a annoncé une vraie masterclass en obtenant toutes les séries géniales de HBO. Ces dernières n'avaient plus aucun diffuseur en France après la fin du contrat qui liait la chaine américaine et OCS.

Résultat : vous pourrez très bientôt vous régaler en retrouvant Game of Thrones, Succession, The Wire, Chernobyl ou encore Les Sopranos ou Sex And The City sur Prime. Ca vous coûtera en revanche un supplément puisqu'il faudra vous offrir le "Pass Warner" en plus de votre abonnement à Prime Video. Aucune info sur le prix n'a encore été dévoilée mais on devrait vite en savoir plus puisque le fameux pass sera lancé en mars 2023.

The Last of Us, meilleure série de 2023 ?

Le même jour, la plateforme concurrente de Netflix annonçait en méga bonus un autre très gros coup : elle a chopé la série The Last of Us, aka LA série la plus attendue de 2023 ! L'adaptation du jeu vidéo du même nom a été créée par Neil Druckmann & Craig Mazin et s'offre un casting sexy avec Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans celui d'Ellie. Avant même son lancement, la presse spécialisée l'annonçait déjà comme une merveille. Un avis partagé par celles et ceux qui ont foncé sur l'épisode 1 dès son arrivée sur Prime ce 16 janvier 2023. Sur Twitter, les premiers retours sont quasi unanimes.

"L'épisode 1 de The last of us est un 10/10, l'oeuvre originale a été respectée de A à Z, les ost, les plans de caméra, la da, tout est parfaitement retranscrit !" s'enflamme un internaute tandis qu'un autre évoque "un épisode pilot ultra solide", pendant qu'un autre s'enflamme : "une vraie claque, c'est intelligent, visuellement saisissant". Pour certains, c'est même carrément "déjà un classique" et le casting a tout bon : "Pedro Pascal est le torturé qu'on attendait. Et comme d'habitude, Bella Ramsey crève l'écran". Et The Last of Us assure dès son générique.