"C'est honteux" : The Last of Us est quasi parfaite, mais la série a un vrai souci qui agace particulièrement les Français

En attendant la saison 2 d'House of the Dragon, HBO vient de débuter la diffusion de son nouveau très gros projet dans le monde des séries : The Last of Us, une fiction signée Neil Druckmann & Craig Mazin, et portée par Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), adaptée de la saga vidéoludique du même titre (Naughty Dog).

Une adaptation qui était très attendue des fans de la franchise de jeux vidéo, mais également du grand public prêt à se réconcilier avec le genre post-apocalyptique après la déception The Walking Dead, qui a visiblement répondu à toutes les attentes.

Depuis la diffusion de l'épisode 1 ce dimanche 15 janvier 2023 aux USA et lundi 16 janvier sur Prime Video en France, les retours sur les réseaux sont unanimes et tout le monde vante aussi bien le respect de l'oeuvre d'origine que les qualités perceptibles à l'écran, que ce soit au niveau du jeu des acteurs, de la mise en scène ou encore des décors absolument incroyables. Oui, on devine parfaitement où est passé le budget XXL alloué par HBO aux producteurs. Enfin presque.

Le petit problème de The Last of Us en France

Si le premier épisode nous en a effectivement mis plein les yeux et nous a promis une exploration passionnante de ce nouveau monde, un détail est néanmoins venu chagriner les spectateurs français qui possèdent des téléviseurs surpuissants. Malgré les nouvelles technologies mises en place dans les télé, The Last of Us n'a pas franchement brillé pour sa prestance à l'écran.

Une surprise ? Pas du tout. C'est JeuxVideo.com qui vient de pointer du doigt le problème qui a pu déranger certains fans : "La série The Last of Us n'a pas de version 4K en France ! Malheureusement, la version ultra haute définition est disponible uniquement sur la plateforme HBO Max, pas disponible en France. Amazon Prime ne propose qu'une version 1080p."

Des fans pas contents envers Prime Video

Et forcément, cette limite imposée par Amazon Prime Video fait grincer quelques dents aujourd'hui, alors même que YouTube est de son côté capable de proposer du contenu en 4K. "Et la compression est bien pourrie en plus, on a le droit à de beaux artefacts dans les scènes sombres", a notamment déploré un Internaute, tandis qu'un autre a déclaré, "L'acceptation de la médiocrité c'est terrible. C'est sûr qu Amazon va pas se bouger". De même, on peut lire sur les réseaux sociaux des remarques du genre : "J'ai remarqué direct la quali moisie, c'est honteux !", "Honteux de payer pour du 1080p éclaté au sol. Hdr, dolby vision, il y a de quoi faire b*rdel, tout ça pour nous faire souscrire à une autre offre."

La lune de miel n'aura pas duré très longtemps entre Prime et les abonnés.