The Last of Us : Pedro Pascal était (très) loin d'être le premier choix pour jouer Joel, voici les énormes stars qui ont refusé le rôle principal

Une apocalypse zombie, des survivants qui doivent tenter de se sauver, de la tension, des morts, c'est la combinaison parfaite pour une série à succès. C'est certainement pour cela que The Last of Us cartonne autant sur HBO aux États-Unis et sur Prime Vidéo en France. Cependant, beaucoup d'acteurs ont hésité à prendre un rôle dans la série, Bella Ramsey est presque passée à côté du rôle de sa vie en hésitant à jouer Ellie et pour Joel, Pedro Pascal était seulement le troisième acteur sur la liste des scénaristes.

Qui sont-ils ?

En février 2021, HBO annonçait l'arrivée de Pedro Pascal au casting de la série... après le refus de deux grandes stars. Confiants sur le potentiel de la série, les producteurs avaient d'abord proposé le rôle de Joel Miller à Mahershala Ali, récompensé de deux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour Moonlight (2016) et Green Book (2018). Après son refus, ils avaient tenté de recruter Matthew McConaughey, multirécompensé pour son rôle dans Dallas Buyers Club, ou encore au casting d'Interstellar ou Le Loup de Wall Street. On ne connait pas les raisons exactes des refus des deux acteurs, mais on suppose qu'il s'agit d'une histoire d'agenda. A moins qu'ils n'aient pas apprécié le script.

La rumeur court qu'ils auraient aussi pensé à proposer un rôle à Keanu Reeves (Matrix), Chris Hemsworth (Thor), Hugh Jackman (Wolwerine) ou encore Jon Hamm (Mad Men). Bref, les producteurs avaient vraiment vu les choses en grand pour cette nouvelle super production.

Pedro Pascal aurait pu dire non !

L'acteur qui s'est surtout fait connaître dans Game of Thrones puis Narcos aurait bien pu lui aussi refuser le rôle. Lorsqu'il a reçu le scénario, il jouait déjà dans la série The Mandalorian et il a donc demandé l'autorisation des producteurs de Disney+ pour pouvoir prendre le rôle de Joel Miller.

En tout cas, c'est peut-être le rôle qui va encore plus booster sa carrière et maintenant, personne d'autre ne pourrait le remplacer. Les spectateurs apprécient trop son jeu d'acteur et n'imagineraient pas que quelqu'un puisse prendre sa place.