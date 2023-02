The Last of Us : trop stressé et épuisé, Pedro Pascal a failli passer complètement à côté du rôle de sa vie

The Last of Us est LA série du moment. Elle a permis au public de découvrir ou redécouvrir certains acteurs, dont Pedro Pascal. Même s'il n'était pas le premier acteur pressenti, Pedro Pascal joue le rôle de Joel, un survivant qui va tout faire pour rester en vie dans un monde devenu hostile. Un personnage attachant à tel point que l'acteur a tout de suite eu envie de prendre le rôle. Dès sa lecture du script, il était emballé ! Et pourtant, il a failli passer à côté à cause d'une histoire de somnifère.

Un décalage horaire en cause

Invité sur le plateau de l'animateur américain Jimmy Fallon, Pedro Pascal a partagé une anecdote sur la façon dont il a appris avoir décroché le rôle de Joel. L'acteur de 47 ans se trouvait à Londres quand il a reçu le script de la série. Il devait ensuite contacter Craig Mazin, le showrunner de la série, s'il était intéressé. Dès la lecture, il s'est dit : "oui, oui il faut que je le rencontre."

Craig Mazin étant à Los Angeles, le décalage horaire a fait que cette rencontre était assez tard pour Pedro Pascal. En plus, après cet entretien, il a dû attendre Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo, pour un second rendez-vous. Une fois ces entretiens terminés, il savait qu'il devait se reposer et a donc pris un somnifère. Tout de suite après, il a reçu un coup de fil lui annonçant qu'il avait décroché le rôle. "J'étais super excité, enfin, je crois, je ne m'en souviens pas", a-t-il dit.

Un lendemain difficile

Le lendemain matin, il ne pensait qu'à une chose : "Je veux ce job. Je suis à Londres, ils sont à Los Angeles, je vais attendre devant mon téléphone toute la journée." Ce n'est que quelques minutes après, en voyant qu'il avait reçu pleins de messages de félicitations, qu'il s'est souvenu de l'appel qu'il avait eu la veille. Heureusement que ses amis étaient au courant, il aurait été stressé toute la journée.

Une drôle d'anecdote, par chance, il a fini par se souvenir de cette bonne nouvelle, on aurait presque failli voir un autre acteur à sa place. Mais, Joel est le rôle parfait pour lui, il le maîtrise à la perfection et on a hâte de le voir dans les prochains épisodes de la série disponibles sur Prime Video.