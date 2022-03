The Last Kingdom saison 5 : comment se termine la série sur Netflix ?

Attention cet article contient des spoilers !

Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon) est de retour sur Netflix avec la saison 5 de The Last Kingdom, alias la dernière saison de la série. Alors que nos théories sur la saison 5 de The Last Kingdom se sont avérées en majorité exactes, comment se termine la série ? Quelle est la fin de la saison 5 ? Découvrez le final de la série qui n'aura pas de saison 6, mais qui aura un film (Seven Kings Must Die), qui a commencé à être tourné.

Uhtred retourne à Bebbanburg dans la saison 5

La terre ancestrale d'Uhtred, c'est Bebbanburg, d'où son nom Uhtred de Bebbanburg. Mais elle lui a été volée par l'oncle Aelfric. Sauf que dans la saison 5, elle est redevenue importante : Aethelhelm utilise la forteresse comme lieu de mariage entre la princesse Aelfwynn (qui n'est pas d'accord) et le roi Constantin. Le roi Édouard décide d'envoyer Uhtred sauver Aelfwynn avant que le mariage ne soit prononcé. Uhtred retourne donc à Bebbanburg, avec sa team (Sihtric, Finan, le père Pyrlig, Hild et Haesten). Ensemble, ils réussissent à s'infiltrer dans la forteresse, mais ils se font repérer et Haesten se sacrifie pour les sauver.

Pendant ce temps, le roi Édouard qui a peur qu'Uhtred se soit fait tuer arrive aux portes de Bebbanburg avec une armée. Une bataille éclate : les hommes de Wihtgar et Constantin forcent l'armée d'Édouard à se rendre et Edward est sauvé par Uhtred, le roi retrouve aussi sa fille. Uhtred retourne dans la forteresse pour tuer son cousin Wihtgar et revendiquer enfin sa terre comme la sienne.

Une trêve, mais pas de paix pour les rois de The Last Kingdom

Aethelstan oblige Aethelhelm à avouer son implication dans la mort de la reine Aelflaed. Aethelhelm préfère se suicider plutôt que de faire face à sa culpabilité. Le roi Constantin d'Écosse et le roi Édouard de Wessex établissent une trêve temporaire, à condition que la Northumbrie reste indépendante. Les deux rois pensent que cette terre leur revient, donc on se doute que la guerre n'est pas terminée et devrait revenir dans le film Seven Kings Must Die.

Encore plusieurs morts dans la série dispo sur Netflix

Les morts dans The Last Kingdom sont souvent horribles et inattendues. Alors que la mort du père Beocca (Ian Hart) avait secoué les fans de la série, cette saison 5 aussi a eu plusieurs décès surprises : Vibeke, Aethelflaed, Osferth, Aelflaed, Sigtryggr, Brida, Bresal, Wolland, Haesten, Yahya, Whitgar et Aethelhelm sont morts.

Osbert absent de la saison 5... mais star du film ?

Osbert, alias le troisième enfant survivant d'Uhtred a été absent de la série pendant un certain temps. Mais à la fin de la saison 5, son retour semble suggérer qu'il jouera un rôle important dans le film à venir. Reste à savoir s'il survivra ou mourra comme les autres enfants du héros viking.