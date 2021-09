Harry Potter : voici le court-métrage bluffant sur les origines de Voldemort réalisé par des fans

En attendant de savoir si Warner Bros lancera bientôt la production d'un nouveau film Harry Potter adapté de la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, Joris Faucon Grimaud et Thomas Rokita ont décidé de replonger, à leur façon, dans l'univers du sorcier imaginé par J.K. Rowling.

Les origines de Voldemort dévoilées dans un fan film

Ce jeudi 16 septembre 2021, après plusieurs années de préparation, le duo a en effet mis en ligne The House of Gaunt: Lord Voldemort Origins, un court-métrage amateur (donc non lié à la véritable saga et à WB) centré sur la jeunesse du terrible ennemi d'Harry. D'une durée de 33 minutes, ce fan film français a tout pour plaire aux passionnés de ce monde magique tant celui-ci nous offre un résultat bluffant. (Retrouvez le film un peu plus bas dans l'article).

On a ici le droit à une mise en scène inventive et dynamique, les décors et costumes sont d'une beauté à couper le souffle (le film a été aidé par près de 80 bénévoles), les effets spéciaux n'ont rien à envier au cinéma et apportent une réelle crédibilité à l'ensemble, mais surtout, les acteurs sont aussi charismatiques que convaincants. Tourné en anglais (pour faciliter le visionnage à travers le monde), celui-ci est tout de même porté par des acteurs français, dont Maxence Danet-Fauvel en jeune Voldemort, bien connu des fans de la série Skam avec son rôle d'Eliott Demaury.

Un court-métrage pour les fans

Interrogé par Allociné sur ce projet qui a été intégralement financé par du crowdfunding (Kiss Kiss Bank Bank, Ulule), Joris Faucon Grimaud n'a pas caché sa joie de pouvoir enfin présenter son film au public, "C'était une épreuve de chaque instant sur le tournage, on a tout donné pour faire plaisir aux fans et j'espère de tout coeur que ce fan film va les combler".

Il l'a d'ailleurs précisé, oubliez votre téléphone et optez pour votre télévision afin de le découvrir et ainsi apprécier au mieux tout le travail fourni derrière, "Que dire aux fans ? De le regarder dans de bonnes conditions afin de profiter au maximum de l'atmosphère pesante du film."