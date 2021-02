Harry Potter : la fanfiction ultra attendue sur Voldemort se dévoile en bande-annonce

The House of Gaunt : la fanfiction sur les origines de Voldemort sort sa bande-annonce finale

Les fans de l'univers de Harry Potter vont enfin pouvoir découvrir de nouvelles images sur le célèbre sorcier créé par J.K. Rowling. Après les films Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la Chambre des secrets, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la Coupe de feu, Harry Potter et l'Ordre du Phoenix, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort 1ère partie et Harry Potter et les reliques de la mort 2ème partie ou encore la saga Les Animaux Fantastiques, découvrez ce qui vous attend dans The House of Gaunt : Lord Voldemort Origin (Voldemort : Les Origines de l'héritier en VF), un film de fans qui n'est pas du tout lié à Warner Bros ou à J.K. Rowling. En 2018 déjà, PRBK vous avez parlé de ce fanfilm sur les origines de Voldemort. Et après 3 ans de travail, cette fanfiction réalisée par Joris Faucon Grimaud, un Potterhead, va enfin sortir.

Dans la bande-annonce finale de The House of Gaunt postée sur YouTube, vous pouvez découvrir Tom Jédusor avant qu'il ne devienne Voldemort. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom est alors un ado quasiment ordinaire. Baguettes magiques, sorts, combats, références à Harry Potter, ambiance sombre et ensorcelante... Ces images bluffantes donnent envie d'en voir plus !

"J'avais en tête toutes ces images depuis mon adolescence et c'est un véritable rêve de fan d'avoir pu mettre en image cette histoire qui m'avait hantée lors de ma première lecture" a avoué Joris Faucon Grimaud sur les réseaux, "J'ai toujours imaginé Tom Jédusor hanté et tiraillé à cause de l'absence totale de ses parents. The House of Gaunt aborde ce manque d'amour et le moment où Jédusor deviendra Lord Voldemort réunissant ses Horcruxes pour atteindre l'immortalité".