The Haunting of Bly Manor : la vidéo qui révèle tous les fantômes cachés de la série

Mise en ligne il y a quelques semaines sur Netflix, la saison 2 de The Haunting of Bly Manor continue de fasciner le public. Il faut dire que cette nouvelle histoire sait se détourner avec brio de la nouvelle dont elle est adaptée, est portée par une ambiance différente de la saison 1 et arrive parfaitement à jouer avec nous, en témoigne notamment sa fin.

Netflix ouvre la chasse aux fantômes de Bly Manor

Néanmoins, l'une des principales raisons qui expliquent son succès réside bien évidemment dans sa mise en scène des fameux fantômes. A l'instar de The Haunting of Hill House, cette suite nous offre une partie de cache-cache flippante et angoissante avec certains esprits particulièrement vicieux en même temps que les créateurs déroulent innocemment leur nouvelle histoire.

Bonne nouvelle, si vous êtes persuadés d'en avoir loupé quelques uns durant votre visionnage, la plateforme de streaming vient de poster une vidéo très spéciale sur YouTube. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, Netflix a tout simplement compilé tous les passages durant lesquels se cache un fantôme. Attention, aucune indication précise n'est utilisée pour nous aider, il faut véritablement faire l'effort de les rechercher, mais la musique et la rapidité des plans rend cette chasse particulièrement facile et ludique.

Petit indice : il y en a 22 à trouver. Bon courage !