Deleesa (Trevor dans The Circle US saison 2) enceinte de son deuxième enfant : elle se confie !

Bébé numéro 2 pour Trevor et Deleesa !

Alors que la saison 2 de The Circle US est déjà terminée, Deleesa, aka Trevor dans le jeu, poursuit une autre aventure à l'extérieur : celle d'être maman. Et vous ne savez pas quoi ? Elle est enceinte de son deuxième enfant avec son mari Trevor ! Deleesa a annoncé cette grande nouvelle sur son compte Instagram, avec des photos de son baby bump déjà bien arrondi : "Circle, message : 'Notre aventure continue'. Baby #2", a-t-elle écrit en légende.

C'est d'ailleurs dans l'émission The Circle que la candidate a découvert attendre un autre bébé, deux ans après la naissance de sa fille Toni : "J'ai fait un test de grossesse alors que j'étais dans mon appartement de The Circle. Il était positif, c'était fou", explique Deleesa à PEOPLE. Elle a même fait deux test de grossesse afin d'être sûre du résultat. Et si vous voulez vraiment tout savoir, le bébé a été conçu durant la dernière nuit de Trevor et Deleesa ensemble avant le départ pour le show de Netflix 😉

Le sexe du bébé dévoilé !

Alors, Deleesa et le vrai Trevor attendent-ils un petit garçon ou une autre petite fille ? La réponse est... une autre petite fille ! La pote de Chloe (Too Hot To Handle) a révélé le sexe de son bébé dans une vidéo spéciale de Netflix pour découvrir que sont devenus les candidats de The Circle US saison 2 : "Je suis tellement contente. Une autre petite fille, voilà ce qui arrive !"