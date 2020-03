The Boys saison 2 : un personnage phare de la saison 1 ne sera pas dans la suite

La saison 2 de The Boys promet déjà d'être encore plus badass, plus sanglante, plus violente et plus épique que la précédente. On a pu le découvrir à travers une première bande-annonce, l'équipe de Butcher va avoir énormément de boulot cette année, la faute à l'arrivée de nouveaux personnages prêts à semer une terrible pagaille.

Simon Pegg absent de la suite de The Boys

Malheureusement, Simon Pegg n'a pas été invité à participer à cette joyeuse fête. Dans une interview accordée à Collider, celui qui interprétait Hugh Campbell Sr - le père de Hughie dans la saison 1, a confirmé sa future absence des nouveaux épisodes.

A la question "Serez-vous de la partie pour la saison 2 de The Boys ?", le comédien a tristement confié, "Non. Ils se sont débarrassés de moi. J'ai fait ma part [en saison 1]. Et c'était vraiment très cool à faire, je suis heureux d'avoir participé à cette série".

Un acteur pourtant lié aux comics

Une petite déception pour les fans - Simon Pegg est un comédien adoré du monde de la pop-culture, d'autant plus qu'il est indirectement lié aux comics dont est adaptée la série. Comme l'a confié Darick Robertson - le dessinateur, dans des propos repris par Digital Spy, c'est la star de Shaun of the Dead qui a inspiré la création... de Hughie Campbell (voir ci-dessous).

"Garth Ennis [l'auteur des comics] assurait qu'il était important de capturer une certaine innocence et dans le même temps une grosse détermination chez Hughie. Deux choses qui semblent contradictoires et qui, à chaque fois que je tentais des essais, faisaient que je terminais avec une version trop âgée. Puis j'ai vu Simon Pegg dans la série Spaced et j'ai trouvé qu'il capturait parfaitement cet équilibre".

Oui, si Jack Quaid (l'interprète de Hughie dans la série) ne ressemble finalement pas tant que ça à Simon Pegg, c'est pourtant grâce à ce dernier que son personnage existe.