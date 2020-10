The Boys saison 2 : le final sera le meilleur épisode de la série, Butcher en grand danger

Un final épique

La saison 2 de The Boys a alterné entre le génial et le passable, mais Eric Kripke en est persuadé, elle se terminera de la plus belle des façons. Interrogé par TVLine sur l'épisode 8 - qui sera donc le dernier de cette courte saison, le créateur de la série d'Amazon Prime Video s'est en effet montré particulièrement enthousiaste à l'idée de le partager avec le public. "Je pense que l'épisode 8 va être un vrai bordel niveau bagarres. Pour ce que ça vaut, c'est mon épisode préféré de tous les temps concernant cette série" a-t-il notamment révélé au site américain.

Un Butcher différent ?

Selon lui, c'est la direction à venir concernant Butcher - toujours en guerre contre le Homelander, qui pourrait se révéler fascinante et passionnante à découvrir, "Cet épisode met Butcher dans une position très dangereuse, car il a ce petit diable sur son épaule - à savoir son père, et il vient de comprendre qu'il n'y a aucun intérêt à faire les choses bien à travers les meilleures manières légales".

Le papa de The Boys l'a par ailleurs assuré, ce final pourrait changer à tout jamais le personnage de Karl Urban et ses compagnons, "La seule façon d'arriver à ses fins, c'est visiblement d'être la pire personne possible, comme son père. Et Butcher se dirige vers cet épisode 8 avec cet état d'esprit. On peut vraiment s'inquiéter pour l'humanité de Butcher et des conséquences sur le reste de l'équipe."

Butcher va-t-il définitivement passer du côté obscur ? Hughie va-t-il réussir à sauver ce qui lui reste d'humanité ? A suivre...