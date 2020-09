The Boys saison 2 : le créateur répond aux critiques sur la diffusion hebdo sur Amazon Prime Video

La semaine dernière, Eric Kripke - le créateur de The Boys, expliquait pourquoi la saison 2 de sa série bénéficiait d'une diffusion hebdomadaire cette année sur Amazon Prime Video. Selon lui, ce choix a tout simplement été pris afin de nous offrir la meilleure expérience possible, "Lorsque tout est diffusé d'un seul coup, on se retrouve dans une consommation excessive. Les gens défoncent la série en une semaine ou deux. (...) On voulait donc permettre aux gens de prendre le temps de les digérer. De cette façon, ils peuvent y réfléchir et en parler avant de passer à autre chose. Ça permet à la série de vivre plus longuement dans les conversation."

Coup de gueule de certains fans contre la diffusion de The Boys

Une décision logique et intéressante - c'est notamment une telle diffusion qui a permis à Game of Thrones de connaître son succès au fil des années, là où The Witcher n'a finalement décollé que pendant quelques jours avant de rapidement retomber dans l'oubli, mais qui n'est pas validée par une partie des fans.

Désormais habitués à consommer leurs séries façon binge-watching, de nombreux spectateurs refusent aujourd'hui d'admettre qu'il est possible de regarder les séries autrement, notamment sur des plateformes de streaming. Aussi, afin d'afficher leur mécontentement (ou leur caprice d'enfants pourris gâtés, c'est selon), ils ont décidé de s'attaquer à The Boys. Comment ? En descendant la série sur la plateforme à base de commentaires ultra négatifs et de notes injustement abaissées à une étoile, sans que cela ait un quelconque rapport avec la qualité des épisodes.

On peut notamment y lire des critiques comme : "Ma déception est immense", "Ce n'est plus les années 2000, pourquoi revenir en arrière ?" ou encore "La diffusion hebdomadaire est stupide. Si tous les épisodes ne sont pas diffusés la semaine prochaine, j'abandonne complètement la série".

Homelander en colère

A l'heure actuelle, il est difficile de savoir si cette réaction aura des conséquences sur la saison 3 et sa future diffusion, mais Eric Kripke a décidé de répondre avec humour à ce comportement ridicule. Sur Twitter, le créateur a en effet posté une vidéo de Homelander en train de découvrir ces mauvaises critiques. Et forcément, vous connaissez le super-héros, ça ne lui fait pas du tout plaisir. Faut-il craindre une vengeance sadique de sa part dans le futur ? A suivre.

Et dire que tous les colériques du moment auraient simplement pu attendre la fin de la diffusion sur Prime Video pour avaler la saison 2 d'un seul coup plutôt que de faire un caca nerveux inutile...