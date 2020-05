The 100 saison 7 : Octavia morte ou vivante ? Son sort révélé dans l'épisode 2

Ça commence plutôt mal pour nos héros dans la saison 7 de The 100, qui sera la dernière. Dans l'épisode 1, Bellamy a été capturé par des hommes armés qui semblent maîtriser l'Anomalie. Un souhait de Bob Marley qui désirait prendre un peu de temps pour lui. Ce premier épisode n'avait d'ailleurs pas résolu le mystère autour de la disparition d'Octavia.

Qu'est devenue Octavia ?

C'est donc dans l'épisode 2 de la saison 7 de The 100 que l'on a pu découvrir le destin d'Octavia (Marie Avgeropoulos). Vous pouvez souffler, elle est bien vivante... mais a quand même pas mal changé. Et pour cause : la jeune femme s'est retrouvée sur une planète surnommée Sky Ring par Hope et où le temps passe beaucoup plus vite qu'à Sanctum. Une chose qui explique comment Hope est devenue adulte si rapidement !

Via des flashback, on découvrait qu'Octavia a aidé Diyoza (Ivana Miličević) à accoucher et à élever la petite Hope avec elle sur Sky Ring durant une dizaine d'années. Mais ce n'est pas de son plein gré que la soeur de Bellamy a quitté la planète : elle et Diyoza ont été enlevées par un groupe se faisant appeler "Les Disciples" alors que Hope se cachait dans une cabane.

Le créateur s'explique

Jason Rothenberg, le créateur de The 100, a évoqué et expliqué cette intrigue forte dans une interview donnée à TVGuide. "J'ai adoré voir ce qui lui est arrivé entre le moment où elle a été dans l'Anomalie et celui où elle en est ressortie. Des années ont passé, environ 10 ans, et elle a vécu une vie toute entière. Elle a d'abord combattu ça comme elle le ferait mais éventuellement, elle s'est fixée, elle a eu une famille et elle est devenue l'une des mamans de Hope et a aimé cet enfant comme si c'était le sien. Ça la change vraiment et lui donne une certaine profondeur, ça lui donne des priorités qu'elle n'avait pas auparavant" a-t-il expliqué.

Octavia va cependant bien partir à la recherche de Bellamy. "Octavia est devenue plus mature. Il y a eu un moment où elle n'appréciait pas ce que Bellamy a fait pour elle mais je pense qu'elle aime son frère de la façon dont elle a toujours voulu l'aimer. Maintenant, elle irait au bout de l'univers pour le récupérer" confie Jason Rothenberg à TVLine.