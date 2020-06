The 100 saison 7 : Marie Avgeropoulos tease une fin "choc" pour Octavia

Toute bonne chose a une fin... Après avoir vécu le meilleur mais surtout le pire pendant 7 saisons, les héros de The 100 vont tirer leur révérence cet été. L'ultime saison de la série compte 16 épisodes et la diffusion a commencé le 20 mai dernier aux Etats-Unis. Dans l'épisode 1, Bellamy était enlevé par un mystérieux groupe, Bob Morley ayant demandé à prendre une pause et à moins apparaître dans le show. Mais les fans ont été choqués devant l'épisode 5 diffusé la semaine dernière qui semblait montrer la mort du frère d'Octavia. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises.

Marie Avgeropoulos ravie de la fin "choc" d'Octavia

Interrogée par Collider sur la fin de son personnage, Marie Avgeropoulos n'a évidemment pas dévoilé ce qui attendait Octavia dans le dernier épisode de The 100 mais elle a confié qu'elle était très satisfaite de ses dernières scènes, même si elles pourraient en choquer plus d'un. "Je suis incroyablement satisfaite de l'aventure d'Octavia et comment elle se termine" a-t-elle confié. Et d'ajouter : "C'est une intrigue, pour son personnage, que les gens ne vont pas voir venir et je suis excitée de continuer à les choquer". Dans l'épisode 2, on a découvert qu'Octavia n'était en fait pas morte après le gros cliffhanger de la fin de la saison 6.

Une fin de tournage abrupte à cause du Coronavirus

Les acteurs ont bien eu le temps de tourner l'intégralité de la saison 7 de The 100 avant la pandémie du Covid-19. Mais à cause du virus, les acteurs n'ont pas vraiment eu le temps de digérer la fin de cette étape importante de leur vie. Une chose compliquée à vivre pour Marie Avgeropoulos. "C'était difficile car nous n'avons pas vraiment pu se dire au revoir les uns aux autres ou vraiment réfléchir au fait que nous avions passé sept ans de nos vies à créer cette sublime histoire de The 100. Nous n'avons pas eu de soirée de fin de tournage, fêter ça. C'est ça qui a été le plus dur. Mais je suis très contente que nous ayons terminé la série" confie l'actrice, toujours à Collider.