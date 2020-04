The 100 saison 7, Hollywood, Dynastie saison 3... : top 10 des séries à voir en mai 2020

Hollywood

En 2018, Ryan Murphy, à qui l'on doit Glee ou American Horror Story, signait un contrat juteux de 300 millions de dollars avec Netflix pour une durée de cinq ans. Après The Politician, il dévoile sa nouvelle série pour la plateforme : Hollywood. On y suit un groupe d'acteurs et cinéastes qui rêvent de percer dans le monde du cinéma après la Seconde Guerre mondiale. Entre les stars puissantes, les coups bas et les manipulations, ils vont tenter de se faire une place. Au casting, on retrouve l'un des chouchous de Ryan Murphy : Darren Criss (vu dans Glee et récompensé pour son rôle dans The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story). Il donnera la réplique à David Corenswet, Dylan McDermott, Jim Parsons ou encore Patti LuPone.

Date de sortie : le 1er mai sur Netflix.

Les Making-of : The Mandalorian

Une série documentaire sur une série, c'est possible ! Pour fêter la journée Star Wars (May the 4th), Disney+ mettra en ligne Les Making-of : The Mandalorian qui nous emmènera dans les coulisses de la série portée par Pedro Pascal. On pourra y voir des images inédites du tournage, découvrir comment Baby Yoda a été conçu mais aussi voir des discussions entre les réalisateurs des épisodes dont Bryce Dallas Howard et Taika Waititi. Comme avec toutes ses séries, la plateforme dévoilera un épisode par semaine. Les Making-of : The Mandalorian compte 8 épisodes, indispensable si vous avez été scotchés devant la série et Baby Yoda.

Date de sortie : dès le 4 mai sur Disney+.