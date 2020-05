Terrace House Tokyo 2019-2020 : l'émission de Netflix annulée après la mort d'Hana Kimura

La nouvelle a ému de nombreux internautes, qu'ils suivent ou pas la télé-réalité japonaise : Hana Kimura, 22 ans, est morte ce samedi 23 mai. La jeune catcheuse se serait donné la mort après avoir reçu des milliers d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Elle était cyber-harcelée depuis sa participation à Terrace House.

Terrace House Tokyo 2019-2020 annulée

C'est une décision logique à laquelle on s'attendait : Fuji TV, la société de production de Terrace House, a annoncé l'annulation de la production de Terrace House Tokyo 2019-2020 suite à la mort d'Hana Kimura. C'est sur le compte Twitter officiel de l'émission que l'annonce a été faite ce mercredi. "Concernant la mort d'Hana Kimura, nous souhaitons présenter nos sincères condoléances. Au sujet de Terrace House Tokyo 2019-2020, nous avons décidé d'annuler la production. Nous prenons cet incident avec le plus grand sérieux et nous continuerons d'y répondre de façon sincère" peut-on lire.