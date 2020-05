Mort de Hana Kimura : la candidate de Terrace House Tokyo est décédée à 22 ans

En plus des séries et des films, vous pouvez aussi voir sur Netflix plusieurs émissions de divertissement comme The Circle, Too Hot to Handle ou bien Terrace House. Venue du Japon, cette émission de télé-réalité pas comme les autres suit six candidats (trois garçons, trois filles) vivant dans une colocation. La dernière édition, Terrace House : Tokyo 2019-2020, est toujours en cours sur la plateforme et la partie 3 a été mise en ligne en avril. Au casting, on retrouvait Hana, une jeune catcheuse professionnelle.

Hana Kimura est morte

C'est Stardom Wrestling, l'organisation pour laquelle elle travaillait, qui a annoncé le décès d'Hana Kimura ce vendredi 22 mai. "Nous sommes terriblement désolés de vous annoncer que notre Hana Kimura est décédée. S'il vous plaît, soyez respectueux et donner nous le temps de digérer cela, envoyez vos prières à sa famille et à ses proches" peut-on lire dans un communiqué publié notamment sur les réseaux sociaux. C'est dans l'épisode 20 de Terrace House : Tokyo que Hana avait rejoint le casting de l'émission. Elle était toujours présente lors de l'interruption du tournage suite à la pandémie de Coronavirus.

La thèse du suicide envisagée

La cause du décès de la jeune sportive n'a pas été dévoilée mais tout semble indiquer qu'il s'agirait d'un suicide. Depuis plusieurs mois, Hana Kimura était harcelée, insultée et menacée sur les réseaux sociaux. Avant sa mort, elle avait posté une série de tweets inquiétants, depuis supprimés. Selon des internautes, elle y expliquait "ne plus vouloir être humaine". Dans un message, elle aurait écrit : "Merci à tous ceux qui me soutiennent. J'adore cela. Je suis faible. Je suis désolée".

Sur Twitter, de nombreux internautes ont rendu hommage à Hana et dénoncé la haine dont elle faisait l'objet avec le hashtag #RIPHanaKimura.