Teheiura (Koh Lanta 2020) fait un beau geste mais ne sauve pas Sam : les internautes sont mitigés

Dans Koh Lanta 2020, il fait un beau geste

Dan l'épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) diffusé ce vendredi 24 avril 2020 sur TF1, Teheiura a gagné l'épreuve de confort. Mais au lieu de garder le chocolat qu'il a remporté et de le manger, il a demandé à Denis Brogniart de le laisser aux autres aventuriers. Le candidat qui était de retour après l'abandon de Sarah s'est donc sacrifié pour tous les autres. Un très beau geste qui a été salué par la majorité des twittos.

D'autant plus que ce n'est pas la première fois que Teheiura montre sa générosité. Après avoir été trahi été éliminé, il avait quand même défendu Jessica et Ahmad, violemment insultés par les internautes pour leurs votes. Et là, une nouvelle fois, en faisant passer les intérêts des autres aventuriers de Koh Lanta 2020 au-dessus des siens, il a gagné le coeur des téléspectateurs (qui étaient déjà très fans de lui). Non seulement il a donné son chocolat gagné aux candidats et n'a pas pu en savourer un seul carreau, mais en plus il s'est mis à balayer le sable pendant que ses coéquipiers mangeaient. Un vrai héros, fort en épreuves et humain.