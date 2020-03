Teheiura (Koh Lanta 2020) défend Jessica et Ahmad, violemment insultés par les internautes

"Si Jessica avait voulu assumer, elle aurait pris la parole"

Se confiant à MYTF1 après son élimination, Teheiura est revenu sur le conseil et sur les votes de ses coéquipiers. "Honnêtement, le nom de Jessica sortait aussi lors des discussions sur la plage mais je sentais déjà que c'était moi. C'est mon quatrième Koh-Lanta, je ne suis pas naïf. Mais même en m'y préparant, ça fait toujours mal au coeur de sortir si tôt" a-t-il indiqué, "Je pense néanmoins que si Claude n'avait pas eu son amulette, il aurait été dans la balance avec moi".

Et quand l'aventurier qui a été éliminé de Koh Lanta 2020 a été interrogé sur Ahmad qui lui a dit l'avoir éliminé pour "se laisser une chance d'avancer", Teheiura a répondu : "La stratégie d'Ahmad est très clairement de sortir tous les héros. Je comprends parce que je me mets aussi à la place de ces aventuriers pour qui c'est la première aventure. Ils découvrent le jeu et voient débarquer des héros. Ça peut faire peur...".

Et concernant Jessica, lui en veut-il ? "Par rapport au compte des voix, je n'ai pas tout de suite su que c'était la voix de Jessica. Claude m'a fait un signe mais si elle avait voulu assumer, elle aurait pris la parole. Ce qui n'a pas été le cas donc je ne lui en ai pas parlé durant le conseil. Mais j'ai compris son vote puisque c'était elle ou moi, même si techniquement, ça n'aurait rien changé" a-t-il assuré, "Mais je ne lui en veux pas du tout".