Sweet Tooth : le secret de création derrière les oreilles et les bois de cerf de Gus

Toujours dans le top 10 de Netflix, Sweet Tooth aura-t-elle le droit à une saison 2 ? La plateforme n'a encore rien annoncé pour le moment, mais les créateurs de la série, Jim Mickle et Beth Schwartz, ont déjà des idées pour la suite avec Gus (Christian Convery) et ses amis Tommy (Nonso Anozie) et Bear (Stefania Owen). En attendant de savoir si Sweet Tooth sera renouvelée pour une saison 2 ou non, le showrunner dévoile le processus de création des oreilles et des bois de cerf de Gus.

Comment les oreilles et les bois de cerf ont-ils été créés ?

Un processus numérique à l'aide d'effets spéciaux ou manuel ? "Nous avons décidé très tôt d'essayer avec des marionnettes, de ne pas nous contenter d'oreilles en 3D et d'intégrer le plus possible de choses à la caméra", explique Jim Mickle à Digital Spy avant de préciser : "Christian avait un petit casque, constitué de cheveux et posé sur les siens. Les bois s'insèrent. Ils sont étonnants. Ils sont très légers. Ils se fixent avec des aimants."