Sweet Tooth : faut-il regarder la nouvelle série fantastique de Netflix ?

Une série fantastique avec un jeune acteur bluffant

Préparez-vous à vivre un incroyable voyage à travers un monde détruit par le "Grand Effondrement" ! Cette apocalypse a provoqué une mutation hybride sur les enfants, notamment sur Gus, devenu mi-humain, mi-cerf. On vous prévient, vous allez complètement craquer pour sa bouille et ses petites oreilles poilues. Le jeune garçon nous plonge dans son univers dès le départ et nous touche avec son aventure pour trouver sa mère biologique. Il est déterminé et têtu, surtout face à Tommy (Nonso Anonzie), le marginal solitaire adulte pas très commode à première vue.

Les deux forment d'ailleurs un binôme de choc qui réunit les ingrédients qu'on adore : complicité, blagues, humour et taquineries. On s'attache très vite à leur amitié assez inattendue. Et puis, l'interprète de Gus, Christian Convery, est bluffant dans Sweet Tooth. Âgé de seulement 11 ans, l'acteur, vu aussi dans Venom et Descendants 3, joue bien son rôle, et porte à merveilles les cornes et les oreilles de cerf. Il est à croquer ! C'est vraiment la découverte de cette série qui ne se démarque pas vraiment par son côté apocalyptique (déjà vu et revu), mais plutôt par sa manière de raconter l'histoire. En parallèle du road-trip de Gus et Tommy, on suit deux autres personnages, Aditya (Adeel Akthar) et Aimee (Dania Ramirez), en pleine survie. Ces intrigues rajoutent du mystère et nous font explorer une autre partie du monde ravagé.

En bref, l'univers fantastique de la série Sweet Tooth nous replonge clairement en enfance. On apprécie le côté féérique et surnaturel qui laisse libre court à notre imagination. Il ne plaira bien évidemment pas à tout le monde car chacun ses goûts, mais on se laisse quand même prendre au jeu. Gus, Tommy et les autres personnages nous emmènent vraiment avec eux dans leurs aventures peu reposantes.