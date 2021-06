Sweet Tooth saison 2 : une suite en préparation ? Les créateurs donnent des infos

En attendant la saison 4 d'Elite, la saison 2 de Lupin ou encore la saison 5 de La Casa de Papel, découvrez sur Netflix, Sweet Tooth, une nouvelle série fantastique adapté des comics de Jeff Lamire. L'histoire ? En pleine apocalypse, dans un monde ravagé par une maladie mortelle où les enfants sont devenus des hybrides, Gus (Christian Convery), un petit garçon mi-humain, mi-cerf, se lance dans une aventure extraordinaire. Sur sa route, il se lie d'amitié avec Tommy (Nonso Anozie), un marginal solitaire. Les deux personnages se retrouvent alors au coeur d'incroyables histoires.

Une saison 2 pour Sweet Tooth ?

La fin de la saison 1 de Sweet Tooth laisse la porte ouverte à une saison 2, mais pour le moment, Netflix n'a pas encore renouvelé la série. Les abonnés de la plateforme se demandent donc si une suite est possible. On peut déjà leur répondre que oui puisque la série de comics de Jeff Lamire compte une quarantaine de numéros. Il y a largement de quoi faire !

La bonne nouvelle est que les créateurs, Jim Mickle et Beth Schwartz, ont déjà des idées pour la potentielle saison 2 de Sweet Tooth : "Les possibilités sont infinies. On a seulement gratter la surface de ce monde dans la saison 1. On a seulement montré quelques poches de communautés qui ont fleuri après l'éclosion du virus", confient-ils à Première.

Ils ont ensuite expliqué : "C'est justement ce qui est cool avec cette série : voir Gus rencontrer tous ces gens différents, apprendre de tout le monde. On a vu seulement un petit bout de cela pour l'instant... On espère que la saison 1 arrivera à plaire au public. Ensuite on verra. Mais espère effectivement pouvoir explorer toute cela dans plusieurs saisons par la suite." Tout dépendra donc du public !