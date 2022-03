Sutom s'arrête : le créateur annonce la fermeture du jeu... Découvrez les alternatives pour le remplacer (MAJ)

"Vendredi 11, j'ai reçu un courrier d'avocat de la part de France Télévisions, qui m'a demandé de ne plus utiliser le nom SUTOM. Évitons les polémiques tout de suite : Ils sont dans leur bon droit ! En effet, d'après les informations à ma disposition, ils ont parfaitement le droit de me demander cela, puisqu'ils ont la marque Motus. Pour être précis également, à aucun moment, ils ne m'ont demandé de couper le jeu, juste de changer le nom. J'ai demandé s'il était possible de discuter, et de trouver un terrain d'accord, mais ils ont refusé, ce qui me désole. Alors, pourquoi arrêter le jeu ? J'aurais aimé avoir leur accord sur la charte graphique, les sons, et tout ce qui est en rapport avec Motus. Pour éviter tout problème juridique à l'avenir, je préfère arrêter le jeu" explique le développeur.

Et forcément, cette décision attriste les joueurs, dont beaucoup en veulent à France Télévisions de faire pression alors que le jeu télé n'existe même plus...

Quelles alternatives ?

Vous êtes accro au jeu et vous ne savez pas comment vous allez faire pour passer le temps dans les transports sans lui ? Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui s'en rapprochent fortement ! Pour les anglophones, vous pouvez déjà vous diriger vers celui qui a lancé la tendance : Wordle ou sa version un peu plus difficile : Dordle.

Mais rassurez-vous, il existe aussi des versions françaises : Le Mot. On peut également se rabattre sur Wordle Game, qui a une version FR. Pour les Marseillais ou adeptes de la ville et ses particularités, rendez-vous sur Motchus. Dans le même esprit que Sutom, le jeu est, lui, spécialisé dans le vocabulaire de la cité phocéenne.