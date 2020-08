SUPEREARTH : adidas dévoile ses sneakers vegan et eco-friendly

Les SUPEREARTH Superstar sont blanches, pour aller avec tous vos looks, mais avec des motifs en relief colorés. Vous pouvez voir que les fleurs brodées (dans les couleurs jaune, orange, noir, vert, rouge, bleu) semblent prendre vie avec leurs fils qui pendent sur le côté, ressemblant à des tiges ou des racines. Sur la languette des baskets, vous pourrez lire le logo "SUPEREARTH" mais aussi la planète bleue dessinée, comme pour nous rappeler qu'il faut protéger notre Terre.

Des sneakers vegan en caoutchouc recyclé

Ces nouvelles sneakers Sean Wotherspoon x adidas Originals sont donc vegan, c'est-à-dire entièrement sans aucun produit d'origine animale. Mais en plus, elles ont été fabriquée avec une méthode de production qui réduit les déchets plastiques. Et pour pousse un peu plus loin l'eco-friendly, les baskets sont faites à partir de caoutchouc recyclé.

Sean Wotherspoon, qui avait aussi sorti des sneakers vegan pour Guess en 2019, a expliqué dans le communiqué de presse : "Les gens savent que je suis vegan, et c'est un des fondements de ce que je suis. C'est une pierre angulaire de tous mes projets et ça fait partie du mode de vie durable. adidas a adoré et nous avons commencé à examiner toutes les façons d'apporter des matériaux vegan à la Superstar". Le prix de cette paire n'a pas encore été dévoilé.