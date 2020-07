adidas revisite les Stan Smith et les Superstar en sneakers eco-friendly

Les Stan Smith et les Superstar d'adidas en version écolo

En 2018, vous vous souvenez sûrement qu'adidas avait sorti une Stan Smith Vegan avec Stella McCartney. Une paire qui s'était rapidement vendue dès sa sortie aux Etats-Unis. Il faut dire que la tendance des baskets vegan et cruelty free a explosé en quelques années. Les sneakers addict et les fashionistas en général veulent désormais être stylés sans faire de mal à la planète et aux animaux. La jeunesse est de mieux en mieux informée sur le réchauffement climatique et sur les cruautés infligées à nos amis les bêtes pour des chaussures, des sacs ou encore des vêtements.

Alors si vous aussi vous avez envie de craquer pour des sneakers, mais sans impacter (ou peu) l'environnement, adidas a dévoilé deux nouvelles paires pour vous. Il s'agit de ses célèbres modèles Stan Smith et Superstar, qui ont été revisités en version eco-friendly. De quoi se faire plaisir sans culpabiliser !