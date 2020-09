L.E.J : Wejdene, Aya Nakamura, Bosh, Hatik... Découvrez leur Summer 2020 🎶

Pour L.E.J, tout a commencé en 2015 avec son mashup spécial été qui comptabilise aujourd'hui près de 87 millions de vues sur YouTube ! La carrière de Lucie, Elisa et Juliette a pris un véritable tournant juste après cette vidéo : cinq ans plus tard, les filles ont trois albums à leur actif ("En attendant l'album", "Poupées Russes" et "Pas peur") et tout roule plutôt bien pour elles. Et malgré leur ascension, elles trouvent quand même toujours du temps pour s'occuper de leur mashup estival !

L.E.J dévoile leur Summer 2020

Chaque année, depuis 2015, L.E.J en dévoile un chaque été et le groupe n'a pas bien évidemment pas dérogé à la règle en 2020. Au programme de cette vidéo Summer 2020 ? Anissa de Wejdene, Djomb de Bosh, Jolie Nana d'Aya Nakamura, Yummy de Justin Bieber, Blinding Lights de The Weeknd, Dance Monkey de Tones and I, Que Calor de Major Lazer et J Balvin, Savage de Megan Thee Stallion, Ne reviens pas de Gradur et Heuss L'enfoiré, Ride It de Regard, Sousou de Jul, Melegim de Soolking et Dadju ou encore Rockstar de DaBaby et Roddy Ricch. Un beau mélange ! En tout cas, Elisa, Juliette et Lucie nous offrent un nouveau mashup réussi, à la hauteur des précédents.